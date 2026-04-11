Logo JawaPos
HomeEntertainment
Author avatar - Image
Abdul Rahman
12 April 2026, 05.33 WIB

Viral Pose Mesra Gubernur Dedi Mulyadi dengan Ibunda Nagita Slavina, Netizen Heboh

Gubernur Dedi Mulyadi dan Rieta Amilia melakukan pose mesra dan bikin heboh netizen di media sosial. (Instagram: rieta_amilia)

Gubernur Dedi Mulyadi dan Rieta Amilia melakukan pose mesra dan bikin heboh netizen di media sosial. (Instagram: rieta_amilia)

JawaPos.com - Netizen di media sosial kembali dibikin heboh dengan adanya pose mesra antara Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi dengan Rieta Amilia, ibunda Nagita Slavina atau mertua presenter Raffi Ahmad.

Dalam foto yang dibagikan Rieta Amilia dalam unggahan di akun Instagram pribadinya, dia tampak sangat nempel dengan Dedi Mulyadi sambil berpose saat diabadikan dengan lensa kamera.

Dedi Mulyadi tampak mengenakan pakaian serba putih lengkap dengan ikat kepala yang menjadi ciri khasnya selama ini. Sementara Rieta Amilia tampak mengenakan celana denim dikombinasikan denga baju flanel warna merah maroon.

Dedi Mulyadi yang kerap disapa KDM mengikat jempolnya. Adapun Rieta Amilia melakukan pose dua jari.

Unggahan foto itu disukai lebih dari 142 ribu pengguna media sosial dan mendapat lebih dari 4 ribu komentar. Banyak dari mereka menganggap Dedi Mulyadi dan Rieta Amilia cocok bersanding hingga ke pelaminan.

"Mending yang begini dedimulyadi71 sudah matang sempurna kalau buah mah," komentar salah satu netizen.

"Setara, sepadan, sejodoh. Gimana para saksi," komentar yang lainnya.

"Setuju pisan mama Eieta jadi ibu PKK Jawa Barat."

Ramainya netizen pada unggahan Rieta Amilia tersebut membuat KDM juga ikut berkomentar.

Editor: Abdul Rahman
Tags
Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore