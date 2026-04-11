Chen, Baekhyun, dan Xiumin Ajukan Pemutusan Kontrak dengan INB100? Simak Faktanya

Chen, Baekhyun, dan Xiumin. (Soompi)
JawaPos.com – Ada dugaan pelanggaran, anggota grup Korea EXO, Chen, Baekhyun, dan Xiumin kabarnya telah memutuskan untuk mengakhiri kontrak mereka dengan INB100.
Dikutip dari Soompi, Sabtu (11/4), THE FACT melaporkan bahwa Chen, Baekhyun, dan Xiumin mengirimkan pemberitahuan resmi pada akhir Maret kepada CEO INB100, Cha Ga Won.
Pemberitahuan itu berisi tentang niat mereka untuk mengakhiri kontrak eksklusif sambil meminta klarifikasi mengenai penyelesaian yang belum dibayar
Meskipun diberi waktu tambahan dua minggu untuk tanggapan, ketiganya dilaporkan tidak menerima penjelasan yang memuaskan dan akhirnya memutuskan untuk melanjutkan pemutusan kontrak.
Menanggapi laporan tersebut, pihak Cha Ga Won menyatakan, “Kami sedang berupaya untuk menormalkan perusahaan.”
“Kami akan melakukan yang terbaik untuk menyelesaikan situasi ini, melalui investasi tambahan atau menggunakan dana pribadi,” lanjutnya
INB100 sendiri menjadi sebuah perusahaan yang didirikan Baekhyun saat bersiap untuk menjadi independen dari SM Entertainment.
Pada Mei 2024, INB100 didirikan sebagai anak perusahaan ONE HUNDRED, sebuah perusahaan yang didirikan oleh Cha Ga Won dan MC Mong.
Cha Ga Won kemudian menjadi pemegang saham terbesar, mengawasi INB100 bersama ONE HUNDRED dan Big Planet Made Entertainment.
