Logo JawaPos
HomeEntertainment
Author avatar - Image
Aulia Ramadhani
11 April 2026, 16.31 WIB

Chen, Baekhyun, dan Xiumin Ajukan Pemutusan Kontrak dengan INB100? Simak Faktanya

Chen, Baekhyun, dan Xiumin. (Soompi)

JawaPos.com – Ada dugaan pelanggaran, anggota grup Korea EXO, Chen, Baekhyun, dan Xiumin kabarnya telah memutuskan untuk mengakhiri kontrak mereka dengan INB100.

Dikutip dari Soompi, Sabtu (11/4), THE FACT melaporkan bahwa Chen, Baekhyun, dan Xiumin mengirimkan pemberitahuan resmi pada akhir Maret kepada CEO INB100, Cha Ga Won.

Pemberitahuan itu berisi tentang niat mereka untuk mengakhiri kontrak eksklusif sambil meminta klarifikasi mengenai penyelesaian yang belum dibayar

Meskipun diberi waktu tambahan dua minggu untuk tanggapan, ketiganya dilaporkan tidak menerima penjelasan yang memuaskan dan akhirnya memutuskan untuk melanjutkan pemutusan kontrak.

Menanggapi laporan tersebut, pihak Cha Ga Won menyatakan, “Kami sedang berupaya untuk menormalkan perusahaan.”

“Kami akan melakukan yang terbaik untuk menyelesaikan situasi ini, melalui investasi tambahan atau menggunakan dana pribadi,” lanjutnya

INB100 sendiri menjadi sebuah perusahaan yang didirikan Baekhyun saat bersiap untuk menjadi independen dari SM Entertainment.

Pada Mei 2024, INB100 didirikan sebagai anak perusahaan ONE HUNDRED, sebuah perusahaan yang didirikan oleh Cha Ga Won dan MC Mong.

Cha Ga Won kemudian menjadi pemegang saham terbesar, mengawasi INB100 bersama ONE HUNDRED dan Big Planet Made Entertainment.

Editor: Novia Tri Astuti
Tags
Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore