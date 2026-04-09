IU Lakukan Hal ini Untuk Memutus Rumor Perseteruan 9 Tahun dengan Lee Hyori

JawaPos.com - IU secara efektif mengakhiri rumor yang lama berkembang, tentang perseteruan dengan Lee Hyori setelah tampil di acara radio Lee Sang Soon.

Pada tanggal 8 April, IU tampil sebagai bintang tamu di acara MBC FM4U 'A Perfect Day with Lee Sang Soon' yang merupakan suami dari Lee Hyori.

Sebagai pembawa acara, Lee Sang Soon menyapa IU dengan hangat dan membahas kedekatan mereka.

“Sudah lama sekali kita tidak bertemu. Kita sesekali mengobrol di telepon dan bahkan pernah bekerja bersama, tetapi kita berdua sibuk."

"Kita berdua (Sang Soon dan Hyori) sudah cukup lama berada di Seoul, tetapi tetap tidak sempat bertemu. Saya senang akhirnya kita bisa bertemu lagi seperti ini.”

“Ketika mendengar bahwa aku bisa bertemu Anda di sini hari ini, aku memutuskan untuk hadir tanpa ragu sedikitpun,” ungkap IU yang merujuk pada hubungan dekat mereka.

Dikutip dari Allkpop, selama siaran tersebut IU juga mempromosikan drakor (drama Korea) terbarunya di televisi MBC, 21st Century Grand Princess.

“Terakhir kali, saya menonton When Life Gives You Tangerines bersama istri (Hyori), dan kami menangis tersedu-sedu," ungkap Sang Soon tentang drakor yang dibintangi IU.

"Kami bahkan membicarakannya lagi sambil menangis. Itu sangat menyenangkan, jadi saya juga sangat menantikan proyek baru Anda.”

Ketika IU bertanya apakah Sang Soon berencana menonton drama barunya, Sang Soon menjawab, "Tentu saja."

“Drama tayang pukul 9 malam (waktu setempat) pada tanggal 10 dan 11 April. Minggu ini, akan tayang pukul 21.40 malam. Kamu janji akan menonton, kan? Aku tahu kamu tidur lebih awal,” ungkap IU.

“Kami biasanya tidur sekitar pukul 9.20 malam, tapi kami akan membuat pengecualian di akhir pekan. Kami pasti akan menontonnya,” ungkap Lee Sang Soon dengan bercanda.

Sebelumnya, IU menjalin hubungan dekat dengan Lee Hyori dan Lee Sang Soon melalui acara JTBC 'Hyori's Homestay'.

Namun setelah acara tersebut, ada rumor tentang perselisihan IU dan Hyori muncul ketika terungkap, bahwa mereka saling berhenti mengikuti di media sosial.

Spekulasi semakin meningkat ketika Lee Hyori tidak menghadiri konser IU meskipun diundang, begitupun dengan IU tidak muncul di acara yang dibawakan Lee Hyori, 'The Seasons: Lee Hyori’s Red Carpet.'

Namun, Lee Hyori secara tidak langsung sudah menanggapi rumor tersebut tahun lalu di acara YouTube Pinggyego.

“Tidak banyak orang yang secara konsisten peduli pada kami sebagai pasangan. Namun, ada beberapa orang yang peduli—Hong Hyun Hee, Jay Ssun, Yoo Jae Suk, dan IU.”

Dengan konfirmasi penampilan IU di program radio Lee Sang Soon, perhatian kembali tertuju pada hubungan ketiganya yang secara kuat menepis rumor yang beredar.