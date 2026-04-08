Perut Lindi Fitriyana Istri Virgoun Sudah Sangat Besar, Netizen Heboh Disamakan dengan Inara Rusli

JawaPos.com - Lindi Fitriyana, istri dari penyanyi Virgoun, kini menjadi sorotan netizen di media sosial. Pasalnya, dia terlihat dengan perut sudah sangat besar menandakan usia kehamilan sudah menua, padahal pernikahan Lindi dengan Virgoun baru digelar pada 26 Februari 2026.

Foto yang memperlihatkan Lindi dengan perut besar diunggah akun Instagram Lambe Turah. Dalam foto, terlihat Lindi duduk berdampingan dengan Virgoun. Lindi mengenakan pakaian warna tosca dipadukan kardigan warna krem.

Usai melihat foto itu, netizen langsung menduga istri Virgoun telah hamil duluan sebelum menikah pada 26 Februari 2026 lalu. Sementara usai pernikahan mereka belum genap 2 bulan sampai sekarang.

"Pantas aja cepat nikah," komentar salah satu netizen.

"Kok masih kaget sih? Yang dulu kan juga hamil duluan," timpal yang lainnya.

"Memang kalian berharap apa dari orang yang suka jajan? Kalau nggak ada tragedi nggak mungkin nikah."

"Salah? Banget! Tapi untungnya bukan istri orang, bukan suami orang."

Netizen lainnya menyebut, Inara Rusli yang sempat terjerat kasus perzinaan dengan Insanul Fahmi, beberapa bulan lalu, sama saja dengan Virgoun.