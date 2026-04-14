Shania Vivi Armylia Putri
14 April 2026, 19.18 WIB

3 Zodiak Match, Libra dan Gemini Punya Peluang Menikah Paling Tinggi karena Kecocokan Karakter

Ilustrasi sepasang kekasih/freepik

JawaPos.com-Setiap zodiak memiliki karakter yang unik, mereka memiliki satu sifat yang menjadi ciri khas dari setiap zodiak.

Beberapa bisa mengalami kecocokan satu sama lain, atau justru ketidakcocokan. Namun, oleh semesta tiga pasang zodiak ini seperti sudah ditakdirkan untuk berjodoh.

Mereka saling melengkapi dan membuat pasangannya merasa dicintai. Berikut adalah tiga pasang zodiak yang punya peluang menikah paling tinggi karena mereka sangat serasi. 

Aries dan leo adalah dua pribadi yang sama-sama penuh semangat hidup. Karisma aries berpadu dengan aura pemimpin leo, menciptakan sinergi panas yang memikat. Hubungan mereka adalah cinta yang kuat dan bisa bertahan lama. 

Gemini adalah sosok yang penuh ide. Di sisi lain libra adalah penyeimbang yang harmonis, dan selalu mencari titik tengah. Kisah cinta mereka dipenuhi diskusi mendalam dan penuh rasa pengertian. Menyaksikan hubungan mereka akan dipenuhi diskusi mendalam, senyum yang penuh pengertian, dan tawa yang dibagi bersama. 

Taurus dan capricorn adalah dua orang yang menciptakan cinta sejati. Keduanya bersatu di dalam tim yang membangun dunia bersama, di mana cinta menjadi fondasi dan rasa pengertian yang menjadi perekatnya. Hubungan taurus cinta yang kokoh. 

Editor: Setyo Adi Nugroho
