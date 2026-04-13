4 Zodiak yang Berpotensi Menikah dengan Orang yang Salah, Terlalu Tergesa-Gesa Memutuskan untuk Berada di Dalam Suatu Hubungan

Ilustrasi seorang pengantin/freepik
JawaPos.com - Beberapa zodiak sangat selektif dalam memilih pasangan, apalagi untuk menikah.
Namun, ada juga zodiak yang cenderung terburu-buru menjalin hubungan serius tanpa benar-benar memikirkan konsekuensinya.
Akibatnya, ada kemungkinan mereka justru mengikat janji dengan orang yang sebenarnya bukan pasangan terbaik untuk anda.
Aries
Aries cenderung impulsif, mereka sering menjalin hubungan tanpa benar-benar mempertimbangkan apakah sosok tersebut adalah orang yang cocok untuk mereka.
Anda lebih mengikuti kata hati dan melakukan apa yang terasa benar saat itu. Anda ingin menikmati setiap momen sepenuhnya, tetapi sikap ini bisa menjadi bumerang bagi anda di kemudian hari.
Virgo
Virgo sangat peduli dengan penilaian orang lain. Anda bisa saja menetap dengan seseorang yang sebenarnya tidak cocok, hanya karena merasa dikejar waktu.
Anda melihat orang lain sudah menemukan pasangan mereka dan merasa harus melakukan hal yang sama. Anda tidak ingin menjadi yang terakhir mencapai tahap ini.
Capricorn
Capricorn lebih sering menggunakan logika daripada perasaan. Namun, di dalam hubungan hal itu tidak menjadi pilihan terbaik. Anda bukan tipe yang suka bermain-main di dalam hubungan.
Anda mungkin terburu-buru masuk ke dalam komitmen serius karena merasa hal itu lebih baik.
