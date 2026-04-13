4 Zodiak yang Berpotensi Menikah dengan Orang yang Salah, Terlalu Tergesa-Gesa Memutuskan untuk Berada di Dalam Suatu Hubungan

JawaPos.com - Beberapa zodiak sangat selektif dalam memilih pasangan, apalagi untuk menikah.

Namun, ada juga zodiak yang cenderung terburu-buru menjalin hubungan serius tanpa benar-benar memikirkan konsekuensinya.

Akibatnya, ada kemungkinan mereka justru mengikat janji dengan orang yang sebenarnya bukan pasangan terbaik untuk anda.

Berikut adalah empat zodiak yang paling berpotensi menikah dengan orang yang salah.

Aries

Aries cenderung impulsif, mereka sering menjalin hubungan tanpa benar-benar mempertimbangkan apakah sosok tersebut adalah orang yang cocok untuk mereka.

Anda lebih mengikuti kata hati dan melakukan apa yang terasa benar saat itu. Anda ingin menikmati setiap momen sepenuhnya, tetapi sikap ini bisa menjadi bumerang bagi anda di kemudian hari.

Virgo

Virgo sangat peduli dengan penilaian orang lain. Anda bisa saja menetap dengan seseorang yang sebenarnya tidak cocok, hanya karena merasa dikejar waktu.

Anda melihat orang lain sudah menemukan pasangan mereka dan merasa harus melakukan hal yang sama. Anda tidak ingin menjadi yang terakhir mencapai tahap ini.

Capricorn

Capricorn lebih sering menggunakan logika daripada perasaan. Namun, di dalam hubungan hal itu tidak menjadi pilihan terbaik. Anda bukan tipe yang suka bermain-main di dalam hubungan.