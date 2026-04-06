Ganti Nama Panggilan hingga Tanda Tangan, Begini Penjelasan Inara Rusli

Inara Rusli umumkan ganti nama panggung jadi Inara Sati. (YouTube: Nanda Persada)
JawaPos.com - Inara Rusli sempat dihantam masalah besar sejak beberapa bulan belakangan. Dia dilaporkan ke polisi oleh influencer Wardatina Mawa terkait kasus dugaan perzinaan yang diduga dilakukannya dengan suaminya, Insanul Fahmi.
Di tengah permasalahan yang belum mereda, Inara Rusli datang dengan kabar mengejutkan membuat keputusan ganti nama panggung atau nama panggilan menjadi Inara Sati.
Hal itu disampaikan perempuan berhijab tersebut saat melakukan podcast bersama manajer artis Nanda Persada di kanal YouTube pribadinya.
"Ganti nama asli, nggak. Nama asli tetap Ina Idola Rusli. Ganti nama panggung di sosmed, jadi Inara Sati," kata Inara Rusli.
Ibu tiga anak tersebut memutuskan mengganti nama dengan harapan dapat menjadi pribadi yang lebih baik. Inara Rusli yakin di balik nama, tersimpan doa yang menjadi pengingat untuk dirinya dapat menjadi pribadi yang lebih baik lagi.
"Aku tambahin Sati yang artinya mindfulness, juga berarti kesetiaan, orang yang setia, orang yang jujur sama diri sendiri dan orang yang berterus terang gitu ya," kata Inara Rusli.
Selain mengubah nama panggilan, mantan istri penyanyi Virgoun juga mengubah tanda tangan di KTP. Hal itu dilakukan Inara Rusli berkat adanya masukan dari salah satu temannya.
"Ada seorang teman yang bijak yang memberikan saran. Jadi sebagaimana ucapan itu adalah doa, begitu pun dengan tanda tangan," kata Inara Rusli.
