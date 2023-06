Enzy Storia Pamit dari Tonight Show

JawaPos.com - Enzy Storia rupanya segera mengikuti sang suami yang saat ini bertugas sebagai diplomat di Kementerian Luar Negeri RI, Second Secretary di KBRI di Washington DC, Amerika Serikat.

Aktris dan presenter yang resmi menikah dengan Maulana Kasetra atau biasa disapa Molen pada 20 Mei itu mengunggah video dirinya sedang syuting Tonight Show, Selasa (13/6).

Dia bersama dengan Vincent, Desta, dan Hesti Purwadinata. Dalam unggahan itu, Enzy menulis the last day alias hari terakhir. Sebelumnya, Enzy juga terlihat mengadakan pesta perpisahan dengan sejumlah sahabatnya dalam sepekan terakhir.

Setelah menikah dengan Molen, Enzy memang mengisyaratkan akan meninggalkan Indonesia. Salah satunya ketika dia menanggapi posting-an pesta pernikahan Enzy oleh akun Instagram @tonightshow_net.

’’Congratulations and Happy Wedding to our dearest @enzystoria,” caption untuk foto itu.

Di kolom komentar, Enzy membalasnya dengan, ’’Jangan sedih ya, aku pamit sekejap.’’

Belum diketahui kapan Enzy akan berangkat. DM yang diajukan ke akun Instagram-nya belum direspons. Begitu pula dengan nasib Tonight Show tanpa Enzy ke depannya.

Namun, dalam sebuah kesempatan, Desta pernah menyatakan bahwa acara tersebut akan bubar ketika salah seorang di antara mereka berempat keluar. (shf/c7/ayi)