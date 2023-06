Yakin Berjaya di America’s Got Talent 2023, Putri Ariani: Aku Percaya dengan Kemampuanku

"Terus di tahun ini tahu tahu ada undangan. Meski undangan, tetap harus mengikuti audisi," kata Putri saat berbincang dengan Deddy Corbuzier dalam podcast YouTube miliknya.

Mantan pesulap beraliran Mentalis itu sempat bertanya ke Putri Ariani , apakah dirinya memiliki keyakinan akan berjaya atau sampai ke putaran babak final sejak awal akan mengikuti America’s Got Talent 2023 atau tidak. Dengan penuh keyalinan, Putri mengaku memiliki keyakinan penuh.

"Tentu sangat yakin. Karena aku harus percaya diri dengan kemampuanku. Kalau gak yakin masuk final sudah ragu duluan (nggak akan ikut). Yang penting do the best dulu," kata Putri Ariani