Rebecca Klopper Tersandung Video Syur, Junior Roberts: Semoga Dia Baik-baik Saja

JawaPos.com - Meski sama-sama membintangi serial Mozachiko, aktor - Meski sama-sama membintangi serial Mozachiko, aktor Junior Roberts mengaku kini jarang berkomunikasi dengan Rebecca Klopper . Dengan demikian, aktor 22 tahun memastikan tidak tahu terkait perkembangan informasi tentang sang sahabat.

"Aku belum sempat (tanya). Aku ada kesibukan sendiri, belakangan ini aku lagi hectic," ujar Junior Roberts beralasan saat ditemui di bilangan Setiabudi Jakarta Selatan, Jumat (2/6).

Saudara kandung Cinta Brian mengaku tidak terlalu mengerti terkait video syur Rebecca Klopper yang belakangan viral di media sosial. Junior Roberts yang tidak terlalu update juga dikarenakan dirinya bukan termasuk orang yang suka ingin tahu urusan orang lain.

"Aku orang yang tipikal kalau ada apa-apa gak pengin tahu, aktif di sosial media juga jarang . Ya sudah just be myself," katanya.

Sebagai teman Rebecca Klopper Junior Roberts hanya bisa mendoakan agar ujian ini bisa dijalaninya dengan baik. Dia pun berharap ujian yang sedang dialami Becca tidak membuatnya menjadi down atau tertekan secara mental.

"Aku cuma bisa bantu doa, aku sendiri gak tahu masalahnya gimana. Semoga dia baik-baik saja," tuturnya.

Sebelumnya beredar video syur berdurasi 47 detik dari artis Rebecca Klopper . Video tak senonoh tersebut kabarnya merupakan video lama saat Becca masih di bawah umur.