Lebih Dari 1,5 Juta Orang Tercatat Ikut War Tiket Coldplay BCA Presale Hari Ini

"Lebih dari 1,5 juta orang udah ikut war tiket BCA Presale ' Coldplay Music of The Spheres World Tour'," tulis manajemen Loket.com dalam akun Instagram resminya @loketcom.

Dengan begitu, pihaknya memastikan bahwa seluruh tiket yang disediakan melalui BCA Presale for the Coldplay Music of The Spheres World Tour Jakarta dinyatakan habis terjual.