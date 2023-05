Guardians of The Galaxy 3 vol. 3: Last Dance Mengharukan Para Penjaga Tata Surya

JawaPos.com - Harus diakui bahwa di antara banyak film Marvel yang tergabung dalam Marvel Cinematic Universe (MCU), Guardians of The Galaxy adalah franchise yang sangat menyenangkan untuk disaksikan.

Berisi sekumpulan sosok problematik yang tidak akur satu sama lain dan tidak berpenampilan layaknya superhero, mereka berhasil mencuri perhatian publik dunia kala film pertama besutan James Gunn tersebut rilis di 2014 silam.

Baca Juga: Terduga Pelaku Penembakan Kantor MUI Disebut Ingin Bertemu Pimpinan

Ketenaran mereka semakin membumbung di 2017 setelah sekuelnya, Guardians of The Galaxy vol. 2 tayang di layar lebar.

Setelah dua film tersebut, para penjaga tata surya yang diawaki Peter Quill/Star Lord, Gamora, Rocket Raccoon, Drax The Destroyer, Groot, dan Mantis itu banyak sumbangsih di film-film penting Marvel Studios lainnya. Mulai dari dua film Avengers, yakni Infinity War dan Endgame, Thor: Love And Thunder, hingga spin off Guardians of The Galaxy Holiday Special.

Baca Juga: Sisir Susur Surabaya dan Upaya Membawa Pantomim Jangkau Audiens Lebih Luas

Setelah nyaris satu dekade, Star Lord dan kawan-kawan sampai pada ujung petualangan mereka di Guardians of The Galaxy vol. 3.

Dijadwalkan rilis pada 3 Mei 2023, film ini akan menjadi entri terakhir dari franchise Guardians of The Galaxy.

Melanjutkan kisah petualangan mereka dari Avengers: Endgame dan Thor: Love And Thunder, film ini akhirnya mengupas tuntas masa lalu dari Rocket Raccoon (Bradley Cooper) yang selama ini hanya diketahui sebagai seekor rakun mutan yang merupakan hasil eksperimen.

Baca Juga: Pelaku Penembakan Sudah Berulang Kali Datang ke MUI, Ngakunya dari Lampung

Misteri kehidupan masa lalu Rocket perlahan terungkap setelah sebuah insiden menimpa para anggota Guardians yang sedang asyik dengan urusan mereka masing-masing di markas besar mereka, Knowhere.

Tanpa tedeng aling-aling, seorang pemuda dari ras Sovereign bernama Adam Warlock (Will Poulter) menyerbu tempat tersebut seorang diri dan menghajar habis-habisan Star Lord (Chris Pratt) dan para koleganya.

Meski akhirnya berhasil mengatasi amukan Adam Warlock dan mengusirnya pergi, serangan mendadak itu membuat Rocket terluka sangat parah dan berada di ambang kematian.

Baca Juga: Hari Pertama Pendaftaran Bacaleg di KPU Surabaya Masih Sepi