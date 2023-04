Park Seo Joon Muncul dalam Trailer Film 'The Marvels'

JawaPos.com - Aktor Park Seo Joon akhirnya muncul dalam trailer resmi film 'The Marvels', sebagaimana terlihat dalam unggahan kanal YouTube Marvel Indonesia pada Selasa (11) kemarin.



Kemunculan pemain film Perfect Game dan Parasite memang tidak banyak hanya selintas saja pada 1:38 detik. Mengenakan hitam dengan kerah melebar tampak tajam dan rambut dibiarkan gondrong, Park Seo Joon terlihat memimpin pasukan memberi komando untuk maju menyerang.



Kemunculan Park Seo Joon dalam film Marvel sebenarnya tidak lah mengejutkan. Pasalnya, informasi terkait hal tersebut sudah sempat beredar sejak 2021 silam. Informasi yang beredar aktor 34 tahun itu kabarnya memerankan tokoh sebagai Prince Yan dari Planet Aladna dimana penduduknya terbiasa bernyanyi ketika menjalin komunikasi.



Film The Marvel dibuat berdasarkan pada Marvel Comics dengan menampilkan watak Carol Danvers (Captain Marvel) , Kamala Khan (Ms. Marvel) dan Monica Rambeau. Ketiganya diperankan oleh Brie Larson,Iman Vellani dan Teyonah Parris.



Dalam film The Marvels, Carol Danvers atau Captain Marvel telah mendapatkan kembali identitasnya dari pemerintahan tirani Bangsa Kree dan telah membalas dendam pada Supreme Intelligence. Namun, konsekuensi yang tidak diharapkan datang membuat Carol harus memikul beban alam semesta yang sedang dalam kondisi tidak stabil.



Ketika dia harus menghadapi tantangan yang terhubung dengan Bangsa Kree, kekuatannya secara tidak sengaja terhubung dengan penggemar super Jersey City Kamala Khan, alias Ms. Marvel, dan keponakan Carol yang terasa seperti orang asing, Kapten Monica Rambeau, yang merupakan seorang astronaut S.A.B.E.R.



Trio unik ini harus bekerja sama dalam harmoni demi menyelamatkan alam semesta sebagai The Marvels.



Film The Marvel disutradarai oleh Nia DaCosta dan Kevin Feige menjadi produser. Film tersebut akan tayang pada November mendatang, diperkuat sejumah pemain yaitu Brie Larson, Teyonah Parris, Iman Vellani, Samuel L. Jackson, Zawe Ashton dan Park Seo-joon.