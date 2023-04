Bulan Depan Injak Usia 34 Tahun, Marcella Simon Siap Berumah Tangga Tanpa Pacaran

JawaPos.com - Aktris Marcella Simon baru-baru ini membuat pengumuman ingin segera menikah lewat akun media sosialnya. Ia siap naik ke pelaminan tanpa harus melalui proses pacaran, dikutip dari POJOK SATU.

Pengumuman ini menyiratkan sekaligus menyuratkan bahwa Marcella Simon sepertinya buru-buru ingin punya pendamping hidup. Usut punya usut, ini tak lain karena pada bulan Mei mendatang dia akan berusia 34 tahun.

Di usia demikian matang, Marcella Simon pun sudah ditanya soal menikah oleh sang ibunda dan juga saudara-saudara lainnya. Namun, dia mengaku sampai saat ini dirinya masih jomblo alias tak memiliki kekasih.

Untuk itu, ia pun langsung memberi pengumuman di akun Instagram miliknya, @marcella_simon.

“My mom keep asking, ‘kapan mau mikirin nikah?’ Dan banyak yang suruh-suruh nikah..Jadi, berhubung photo sisa jaman dulu masih ada, apa ada yang siap nikah besok?” tanyanya.

Berbeda dari selebritas Tanah Air lainnya yang sebelum menikah harus saling mengenal dalam bentuk pacaran, itu tidak berlaku bagi Marcella Simon. Ia pun memberitahu pria seperti apa yang dicarinya.

“Photo prewed di photoshop aja nanti… Tidak butuh pacar, I’m too old to be too relax in life. Tanggung jawab sebagai suami yang berkomitmen untuk menjadi keluarga dengan Yesus sebagai kepalanya lebih diutamakan,” lanjutnya.

Seperti diketahui, sosok Marcella Simon sempat menjadi kontroversi setelah memutuskan jadi mualaf pada tahun 2019 dibimbing oleh Ustaz Adi Hidayat dan didukung temannya Cut Meyriska.

Dia sempat mengenakan hijab. Namun, Marcella Simon kemudian memutuskan kembali ke agama asalnya dan melepas hijabnya.