Puncaki Billboard Hot 100, Jimin BTS Ulangi Sejarah Asia 60 Tahun Lalu

JawaPos.com - JIMIN BTS mencatat sejarah untuk Asia sebagai solois kedua yang mampu menempatkan lagunya ‘Like Crazy’ di tangga Billboard Hot 100. Dia mengulang sejarah 60 tahun lalu, setelah penyanyi Jepang Kyu Sakamoto (1963) mencatatkan pencapaian serupa, dikutip dari POJOK SATU.

Pemilik nama lengkap Park Jimin ini menjadi satu-satunya solois Korea yang mampu mencatat prestasi tersebut. Kini, dia sudah bergabung bersama grupnya sendiri, BTS sebagai artis K-Pop yang sukses di #1 Billboard Hot 100.

Billboard mengumumkan daftar penyanyi yang masuk Billboard Hot 100, Selasa (4/4) lewat akun Instagram dan Twitter @billboardcharts.

Baca Juga: Jalan Tol Jadi Pilihan Favorit Pemudik, Rest Area Perlu Ditambah Selama Arus Mudik

“Jimin is the first South Korean soloist to score a No. 1 hit on the #Hot100, thanks to “Like Crazy,” tulis Billboard.

Dari daftar 10 Besar Billboard Hot 100, Jimin berhasil menggeser Miley Cyrus dengan lagu ‘Flowers’ yang sudah bertahan berminggu-minggu di posisi satu.

Billbord menyebutkan lagu 'Like Crazy' adalah lagu ke 1.148 dalam sejarah Billboard yang berhasil debut di urutan 1.

Baca Juga: Jalan Tol Jadi Pilihan Favorit Pemudik, Rest Area Perlu Ditambah Selama Arus Mudik

“Jimin’s “Like Crazy” officially debuts at No. 1 on this week’s #Hot100,” sambung Billboard.

Ini adalah prestasi apik Jimin di karir debutnya sebagai solo di luar member BTS. Dia bergabung dengan BTS sebagai artis K-Pop yang mencatat prestasi yang sama di Billboard Hot 100.

Sebelumnya, BTS menempatkan enam lagunya di tangga lagu AS itu. Keenam lagu BTS itu adalah 'Dynamite' (2020); 'Savage Love' (2020); 'Life Goes On' (2020); 'Permission to Dance' (2021); 'My Universe' (2021) dan 'Butter' (2021).

Baca Juga: Buntut Penganiayaan Mario Dandy, David Ozora Makan Harus Makan Lewat Hidung, Napas Lewat Selang di Leher

“It earns him his first career solo No. 1 hit on the chart. He previously scored six No. 1 hits as a member of @BTS_twt,” sambung Billboard.

Setelah BTS di 2021, selanjutnya di tahun 2022 tidak ada satupun lagu dari Asia yang tembus Top 10 Billboard hingga akhirnya Jimin memecahkannya di tahun 2023 ini.