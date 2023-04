Kenyang Visual dan Suara Unik Jisoo di Debut Solo Single Album Me

JawaPos.com - Setelah penantian panjang, BLINKS akhirnya bisa menikmati debut solo Jisoo lewat single album Me yang dirilis Jumat (31/3). Album itu terdiri atas dua lagu.

Yakni, lagu utama berjudul Flower dan B side bertajuk All Eyes on Me. Jisoo juga merilis klip video dari lagu Flower di kanal YouTube BLACKPINK.

Klip video itu menampilkan sosok Jisoo yang stylish dalam berbagai look dan outfit. Mulai chic dengan dress panjang floral hingga fierce dengan riasan mata smokey dan outfit minidress hitam dan stoking merah.

Tak lupa, pernak-pernik Dior menghiasi setiap sudut mengingat Jisoo adalah global ambassador brand asal Paris tersebut. Jisoo juga menampilkan tariannya yang simpel tapi unik di Universal Studios dan jalanan kosong di Amerika Serikat.

Bisa dibilang klip video itu menangkap sosok jati diri Jisoo yang sesungguhnya. Lalu, ditambah dengan lantunan nada Flower yang easy listening dan mudah diingat sekaligus memberi warna baru di antara lagu-lagu solo member BLACKPINK lainnya. Jisoo dengan ciri khas suara husky-nya ditampilkan dengan maksimal.

’’Aku memilih Flower sebagai lagu tituler karena itu adalah lagu yang paling menggambarkanku dan secara vokal, penampilan, dan efek visual diselaraskan dengan baik dalam lagu ini. Rasanya seperti takdir saat kali pertama menemukan demo lagu tersebut di studio,’’ kata Jisoo sebagaimana yang dilansir dari The Korea Herald. Di sisi lain, lagu All Eyes on Me juga turut memberi kesan refreshing.

Album Me telah terjual 1,3 juta kopi preorder. Jisoo terlibat dalam keseluruhan proses album ini sejak awal hingga akhir.

’’Aku ingin menunjukkan citra baru dan beragam sambil tetap melindungi identitasku. Album ini adalah hasil dari mencari ke dalam dan mengekspresikan diri melalui perhatian yang tak terhitung jumlahnya,’’ jelasnya.

Jisoo merupakan member terakhir BLACKPINK yang merilis debut solo. Proyek solo BLACKPINK dimulai dengan Jennie lewat single album Solo (2018). Lalu, dilanjutkan dengan Rose lewat single album R (2021) dan Lisa dengan single album Lalisa di tahun yang sama.

Jisoo menyatakan, para member BLACKPINK pun mendukung penuh album solonya. Terutama Rose yang kebetulan berada di Los Angeles saat syuting klip video Flower berlangsung.

''Aku agak kesepian bekerja sendirian karena biasanya bekerja dengan timku. Tapi, ketika melihat Rose, aku sangat senang dan dipenuhi energi secara instan,'' ungkapnya.