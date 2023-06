Komika Musdalifah Lahirkan Anak Kembar di Usia Kehamilan 29 Minggu, Salah Satunya Meninggal

JawaPos.com - Kabar duka datang dari - Kabar duka datang dari komika Musdalifah . Salah satu anak kembar yang dilahirkannya meninggal dunia. Tangisnya pun pecah tak kuat membendung kesedihan melihat kenyataan salah anak yang sudah didamba-dambakan ternyata meninggal

Musdalifah memperlihatkan sejumlah foto di akun Instagram pribadinya. Mulai dari foto USG anak kembarnya hingga foto Musdalifah tampak menangis sambil menggendong salah satu anaknya yang ditinggal saudara kembarnya.

Diceritakan Musdalifah , anak kembarnya lahir pada hari Jumat, 09 Juni 2023 pukul 22.39. Anak kembarnya lahir melalui proses caesar di usia kehamilan belum genap 30 minggu. Itu artinya, anak kembar Musdalifah lahir sebelum waktunya.

"Melalui postingan ini, aku dan suami ingin mengabarkan bahwa; Alhamdulillah telah lahir putra-putra kami melalui proses caesar pada usai kehamilanku yang baru 29 minggu," beritahu Musdalifah dalam unggahannya di Instagram.

Tak lama setelah terlahir ke dunia, anak kembarnya diberi nama. Masing-masing bernama Devin Afta Asadel (kakak) dan Devan Afla Asadel (adik).

"Qodarullah, kaka Devin telah berpulang ke rahmatullah pada hari Sabtu, 10 Juni 2023. Pukul 05.47. Dan saat ini adik Devan sedang berjuang di ruang NICU," lanjut Musdalifah

Dia pun meminta doa para penggemar dan pengguna media sosial untuk mendoakan anak kembarnya. Memohon doa agar Devin yang telah menghadap Sang Pencipta ditempatkan di surga Allah. Sedangkan adiknya, Devan yang saat ini sedang berjuang, diberikan kekuatan, diberikan kesehatan, dan panjang umur.

Sejumlah selebriti mengucapkan duka atas meninggalnya Devin. Mereka pun turut mengirimkan doa.

"Innalilahi wainnalilaihi rojiun. Al Fatihah untuk Devin, May he be amongst the beloved insya Allah. Doa yang terbaik dan terkuat untuk Devan. Sending you so much love dear, abundant prayers to you," tulis Hannah Al Rasyid.

"Innalillahi wa innailaihi rojiun. Tabah ki nah. Insya Allah surga untuk Kakak Devin," tulis Ari Kriting pada kolom komentar.