Harga Minyak Dunia Terjun Bebas, Pasar Berharap Perang AS-Iran Segera Berakhir

JawaPos.com - Harga minyak mentah dunia bergerak melemah cukup signifikan pada perdagangan Kamis (5/11) pagi. Hal ini akibat meningkatnya harapan pasar bahwa perubahan peta politik di Amerika Serikat (AS) dapat mempercepat berakhirnya perang AS-Israel melawan Iran.

Melansir Investing pada pukul 07:45 WIB, kontrak berjangka minyak mentah Brent turun 9,98 poin atau 8,67 persen ke level 94,62 dolar per barel atau lebih rendah jika dibandingkan dengan harga yang diperdagangkan Rabu (4/11) pagi sebesar 104,27 dolar per barel.

Sedangkan minyak mentah West Texas Intermediate (WTI) Amerika Serikat turun 0,05 poin atau 0,06 persen ke level 88,07 dolar per barel atau lebih rendah jika dibandingkan dengan harga yang diperdagangkan Rabu (4/11) pagi sebesar 96,63 dolar per barel.

Melansir Reuters, Tekanan terhadap harga minyak muncul setelah Partai Republik yang dipimpin Presiden Donald Trump kehilangan kendali atas Kongres dalam pemilihan paruh waktu (midterm election).

Partai Demokrat berhasil menguasai DPR dan Senat AS. Hasil pemilu tersebut memunculkan spekulasi bahwa posisi politik Trump yang melemah akan membatasi ruang geraknya untuk melanjutkan operasi militer terhadap Iran.

Kondisi tersebut membuat pasar mulai memperhitungkan peluang penyelesaian konflik melalui jalur diplomasi.

Sejumlah sumber yang dekat dengan lingkaran pemerintahan negara-negara Teluk menilai Trump kini menghadapi pilihan antara mencari jalan keluar melalui negosiasi atau mengambil risiko eskalasi militer yang lebih besar.

Wakil Presiden Senior Perdagangan di BOK Financial, Dennis Kissler, mengatakan kendali Demokrat atas Kongres juga berpotensi memperketat pengawasan terhadap belanja militer AS di Timur Tengah sehingga mendorong peluang tercapainya kesepakatan damai lebih cepat.