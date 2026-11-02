Tidak Ada Ekspor! Bahlil Tegaskan Indonesia Belum Sanggup Kirim Listrik ke Singapura 

JawaPos.com - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, memastikan pemerintah Indonesia akan mempertimbangkan ulang terkait dengan rencana ekspor listrik ke Singapura.

Ia mengatakan, saat ini pemerintah masih memprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan listrik di dalam negeri sebelum membuka peluang perdagangan listrik dengan negara lain.

“Saya sudah mengumumkan untuk Indonesia belum dalam waktu dekat belum bisa mengekspor listrik. Kita masih butuh listrik. Enggak ada (ekspor),” ujar Bahlil dalam acara Minerba Convex, di Jakarta, Senin (2/11).

Bahlil juga meminta kepada Danantara untuk menghentikan pembahasan maupun negosiasi terkait rencana ekspor listrik tersebut. Ia menegaskan bahwa seluruh keputusan terkait perizinan ekspor listrik berada di bawah Kementerian ESDM.

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“Saya sudah kasih tahu Danantara, jangan kamu mau di lobi-lobi. Enggak ada. Ijin itu ada di ESDM, bukan Danantara,” ujarnya.

Disisi lain, Bahlil menjelaskan bahwa peluang ekspor listrik ke Singapura masih terbuka apabila kesepakatan harga yang ditawarkan memenuhi perhitungan pemerintah Indonesia.

Menurutnya, perdagangan listrik lintas negara harus memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak.

“Gini, menyangkut dengan ekspor listrik kita, saya katakan bahwa yang pertama kita perhatikan harus saling menguntungkan. Kalau harganya belum cocok, kita nggak bisa,” ujar Bahlil kepada awak media di Istana negara, Senin (2/11).