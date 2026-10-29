Co-Firing Hidrogen Berpotensi Pangkas Emisi 9.600 Ton per Tahun

Green Hydrogen Plant (GHP) di PLTGU Priok merupakan salah satu dari 22 unit GHP PLN yang menjadi penopang ekosistem hidrogen di sisi hulu. (PLN IP)
JawaPos.com - PT PLN Indonesia Power (PLN IP) mengembangkan bahan bakar rendah emisi melalui pengujian co-firing hidrogen pada pembangkit gas dan amonia pada pembangkit listrik tenaga uap (PLTU).
Direktur Utama PLN IP, Bernadus Sudarmanta, mengatakan, langkah ini dilakukan untuk mengurangi penggunaan bahan bakar fosil sekaligus mendukung upaya dekarbonisasi sektor ketenagalistrikan.
Ia menjelaskan, dalam pengembangan co-firing hidrogen, PLN Indonesia Power menjadikan PLTDG Pesanggaran sebagai lokasi pengujian. Pengujian dilakukan dengan mencampurkan hidrogen dan gas alam sebagai bahan bakar mesin pembangkit untuk menggantikan sebagian penggunaan gas alam.
Dalam pelaksanaannya, PLN IP telah melakukan tiga kali pengujian co-firing hidrogen di PLTDG Pesanggaran dengan rasio campuran yang terus ditingkatkan. Rasio pengujian tercatat sebesar 2 persen pada 2022, meningkat menjadi 7 persen pada 2024, dan mencapai 23 persen pada 2025.
“Berdasarkan hasil pengujian yang disampaikan, penerapan co-firing hidrogen menunjukkan potensi peningkatan efisiensi mesin hingga 5 persen, pengurangan pemakaian bahan bakar fosil hingga 17 persen, serta potensi penurunan emisi karbon sebesar 9.600 ton CO₂ per tahun,” ujar Bernardus dalam keterangan yang diterima, Rabu (28/10).
Bernardus mengatakan, pengembangan teknologi alternatif bahan bakar merupakan bagian dari upaya perusahaan dalam menjawab tantangan transisi energi, dengan tetap memperhatikan keandalan dan efisiensi pembangkit.
Ia menyebut, transisi energi membutuhkan inovasi yang dapat diterapkan secara bertahap, terukur, dan tetap mengedepankan keandalan pasokan listrik.
“Kami terus mendorong pengembangan teknologi ini melalui pengujian dan evaluasi agar manfaatnya dapat dioptimalkan secara berkelanjutan,” ujarnya.
Selain hidrogen, PLN Indonesia Power juga mengembangkan pengujian co-firing amonia di PLTU Labuan. Teknologi ini dilakukan dengan mencampurkan sejumlah amonia ke dalam bahan bakar batu bara di boiler PLTU, dengan tujuan mengurangi konsumsi batu bara.
Dalam pengujian dengan rasio campuran amonia sebesar 1 persen, teknologi ini menunjukkan potensi perbaikan efisiensi PLTU hingga 1,3 persen, penghematan konsumsi batu bara sekitar 19.700 ton per tahun, serta penurunan emisi karbon hingga 1,8 persen.
Bernardus mengatakan, pengujian tersebut juga menunjukkan potensi penurunan emisi tahunan PLTU hingga 35.000 ton.
“Untuk mendukung pengembangan co-firing amonia, amonia hijau direncanakan atau dikembangkan melalui pemanfaatan ekses hidrogen dari PLTGU Cilegon, PLTGU Priok, dan PLTGU Tambak Lorok sebagai sumber bahan baku,” ucapnya.
Bernardus menyebut bahwa pengembangan ini membuka peluang pemanfaatan potensi hidrogen dalam ekosistem pembangkitan, sekaligus memperkuat keterkaitan inovasi teknologi antarpembangkit dalam mendukung agenda transisi energi.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Sadisnya Dwi Bagus Mutilasi Istri Siri dan Anak di Madiun, Jasad Dibakar dan Digiling
Bill Gates Puji AI Meta Milik Zuckerberg, Muse Dinilai Mampu Mengubah Cara Orang Bekerja
4 Keunggulan Introvert yang Kini Justru Diinginkan oleh Banyak Orang Pada Era Modern
Prediksi Skor Persib Bandung vs Melbourne Victory: Maung Bandung Menang di Si Jalak Harupat
Fariz Julinar Angkat Bicara Usai PSIS Semarang Raih Hasil Kurang Memuaskan Sepanjang Oktober
Prediksi Skor Parma vs Udinese: I Gialloblù Bidik Kemenangan demi Keluar Zona Degradasi
Prediksi Skor Daejeon Citizen vs Vissel Kobe di ACL Elite: Siapa yang Mampu Meraih Kemenangan
Fakta Sebenarnya A Day In My Life Kakak vs Adik yang Ramai di Media Sosial
Setelah Inggris, Jepang Minta Warga Siapkan Stok Kebutuhan Darurat hingga 7 Hari
Prediksi Skor Torino vs Como di Liga Italia: I Lariani Curi Kemenangan Tandang
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022