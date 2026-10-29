Logo JawaPos
HomeEnergi
Author avatar - Image
Penulis: Djati Waluyo
Kamis, 29 Oktober 2026 | 18.24 WIB

Co-Firing Hidrogen Berpotensi Pangkas Emisi 9.600 Ton per Tahun

Green Hydrogen Plant (GHP) di PLTGU Priok merupakan salah satu dari 22 unit GHP PLN yang menjadi penopang ekosistem hidrogen di sisi hulu. (PLN IP) - Image

Green Hydrogen Plant (GHP) di PLTGU Priok merupakan salah satu dari 22 unit GHP PLN yang menjadi penopang ekosistem hidrogen di sisi hulu. (PLN IP)

JawaPos.com - PT PLN Indonesia Power (PLN IP) mengembangkan bahan bakar rendah emisi melalui pengujian co-firing hidrogen pada pembangkit gas dan amonia pada pembangkit listrik tenaga uap (PLTU). 

Direktur Utama PLN IP, Bernadus Sudarmanta, mengatakan, langkah ini dilakukan untuk mengurangi penggunaan bahan bakar fosil sekaligus mendukung upaya dekarbonisasi sektor ketenagalistrikan.

Ia menjelaskan, dalam pengembangan co-firing hidrogen, PLN Indonesia Power menjadikan PLTDG Pesanggaran sebagai lokasi pengujian. Pengujian dilakukan dengan mencampurkan hidrogen dan gas alam sebagai bahan bakar mesin pembangkit untuk menggantikan sebagian penggunaan gas alam.

Dalam pelaksanaannya, PLN IP telah melakukan tiga kali pengujian co-firing hidrogen di PLTDG Pesanggaran dengan rasio campuran yang terus ditingkatkan. Rasio pengujian tercatat sebesar 2 persen pada 2022, meningkat menjadi 7 persen pada 2024, dan mencapai 23 persen pada 2025.

“Berdasarkan hasil pengujian yang disampaikan, penerapan co-firing hidrogen menunjukkan potensi peningkatan efisiensi mesin hingga 5 persen, pengurangan pemakaian bahan bakar fosil hingga 17 persen, serta potensi penurunan emisi karbon sebesar 9.600 ton CO₂ per tahun,” ujar Bernardus dalam keterangan yang diterima, Rabu (28/10).

Bernardus mengatakan, pengembangan teknologi alternatif bahan bakar merupakan bagian dari upaya perusahaan dalam menjawab tantangan transisi energi, dengan tetap memperhatikan keandalan dan efisiensi pembangkit.

Ia menyebut, transisi energi membutuhkan inovasi yang dapat diterapkan secara bertahap, terukur, dan tetap mengedepankan keandalan pasokan listrik.

“Kami terus mendorong pengembangan teknologi ini melalui pengujian dan evaluasi agar manfaatnya dapat dioptimalkan secara berkelanjutan,” ujarnya.

Selain hidrogen, PLN Indonesia Power juga mengembangkan pengujian co-firing amonia di PLTU Labuan. Teknologi ini dilakukan dengan mencampurkan sejumlah amonia ke dalam bahan bakar batu bara di boiler PLTU, dengan tujuan mengurangi konsumsi batu bara.

Dalam pengujian dengan rasio campuran amonia sebesar 1 persen, teknologi ini menunjukkan potensi perbaikan efisiensi PLTU hingga 1,3 persen, penghematan konsumsi batu bara sekitar 19.700 ton per tahun, serta penurunan emisi karbon hingga 1,8 persen.

Bernardus mengatakan, pengujian tersebut juga menunjukkan potensi penurunan emisi tahunan PLTU hingga 35.000 ton.

“Untuk mendukung pengembangan co-firing amonia, amonia hijau direncanakan atau dikembangkan melalui pemanfaatan ekses hidrogen dari PLTGU Cilegon, PLTGU Priok, dan PLTGU Tambak Lorok sebagai sumber bahan baku,” ucapnya.

Bernardus menyebut bahwa pengembangan ini membuka peluang pemanfaatan potensi hidrogen dalam ekosistem pembangkitan, sekaligus memperkuat keterkaitan inovasi teknologi antarpembangkit dalam mendukung agenda transisi energi.

Editor: Estu Suryowati
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Co-firing Amonia bakal Diuji Coba di PLTU Labuan pada 2027 - Image
Energi

Co-firing Amonia bakal Diuji Coba di PLTU Labuan pada 2027

Jumat, 16 Oktober 2026 | 05.45 WIB

Selain Cofiring PLTU, Biomassa Bisa Dikembangkan jadi Bio-CNG dan Green Hydrogen - Image
Energi

Selain Cofiring PLTU, Biomassa Bisa Dikembangkan jadi Bio-CNG dan Green Hydrogen

Selasa, 29 September 2026 | 23.45 WIB

PLTU Bolok Topang Kebutuhan Listrik Pulau Timor - Image
Energi

PLTU Bolok Topang Kebutuhan Listrik Pulau Timor

Sabtu, 19 September 2026 | 05.54 WIB

Terpopuler

Sadisnya Dwi Bagus Mutilasi Istri Siri dan Anak di Madiun, Jasad Dibakar dan Digiling - Image
1

Sadisnya Dwi Bagus Mutilasi Istri Siri dan Anak di Madiun, Jasad Dibakar dan Digiling

2

Bill Gates Puji AI Meta Milik Zuckerberg, Muse Dinilai Mampu Mengubah Cara Orang Bekerja

3

4 Keunggulan Introvert yang Kini Justru Diinginkan oleh Banyak Orang Pada Era Modern

4

Prediksi Skor Persib Bandung vs Melbourne Victory: Maung Bandung Menang di Si Jalak Harupat

5

Fariz Julinar Angkat Bicara Usai PSIS Semarang Raih Hasil Kurang Memuaskan Sepanjang Oktober

6

Prediksi Skor Parma vs Udinese: I Gialloblù Bidik Kemenangan demi Keluar Zona Degradasi

7

Prediksi Skor Daejeon Citizen vs Vissel Kobe di ACL Elite: Siapa yang Mampu Meraih Kemenangan

8

Fakta Sebenarnya A Day In My Life Kakak vs Adik yang Ramai di Media Sosial

9

Setelah Inggris, Jepang Minta Warga Siapkan Stok Kebutuhan Darurat hingga 7 Hari

10

Prediksi Skor Torino vs Como di Liga Italia: I Lariani Curi Kemenangan Tandang

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore