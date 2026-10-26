Badan Geologi: 41 Area Akuifer Salin Punya Kapasitas Penyimpanan hingga 6.435 Gt CO2

JawaPos.com - Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengoptimalkan pemetaan formasi akuifer salin bawah permukaan bumi sebagai solusi penyelamatan lingkungan sekaligus menekan laju emisi gas rumah kaca demi meredam ancaman krisis iklim global.

Kepala Badan Geologi, Lana Saria menjelaskan bahwa langkah mitigasi tersebut diselaraskan secara langsung dengan komitmen Indonesia Long-Term Strategy for Low Carbon and Climate Resilience 2050 (LTS-LCCR 2050) melalui penguatan ekosistem Carbon Capture and Storage (CCS) di Indonesia.

"Badan Geologi senantiasa menyelaraskan langkah dengan komitmen. Salah satu strategi penting dalam dokumen LTS-LCCR 2050 tersebut adalah pengimplementasian teknologi Carbon Capture and Storage di Indonesia," kata Lana, dikutip Senin (26/10).

Menurut dia, dalam misi penyelamatan lingkungan tersebut, Pusat Survei Geologi (PSG) Badan Geologi memfokuskan kerja penyelidikan pada area cekungan sedimen dan greenfield guna mencari ruang penyimpanan karbon yang aman secara geologis.

Berdasarkan hasil pemetaan dan skrining regional hingga tahun 2025, pihaknya mencatat potensi kapasitas teoretis penyimpanan CO2 mencapai kurang lebih 6.435 gigaton (Gt) CO2 yang tersebar di 41 area akuifer salin.

Adapun akuifer salin merupakan lapisan batuan bawah permukaan bumi yang mengandung air asin atau air bersalinitas tinggi dan tidak layak konsumsi, sehingga sangat potensial dan aman dimanfaatkan untuk menyimpan injeksi gas karbon dioksida.

"Secara spesifik, prioritas kerja kami dititikberatkan pada cekungan-cekungan sedimen yang belum berproduksi migas atau area frontier. Optimalisasi formasi akuifer salin atau saline aquifer sebagai media penyimpanan karbon yang berbasis survei geologi dan skrining regional," kata dia.

Dia memaparkan bahwa potensi penyimpanan dari 41 area tersebut terbesar di Pulau Kalimantan dengan kapasitas mencapai 4.824 Gt CO2e yang mencakup 12 area, seperti Bengkayang, Entikong, Tabang, hingga Puruk Cahu.

Kemudian, Pulau Jawa dengan kapasitas 1.225 Gt CO2edi 15 area yang meliputi Sragen, Banyumas, Kediri, hingga Bogor, serta Pulau Sumatera dengan potensi 386 Gt CO2e di 14 area termasuk Padang Sidempuan, hingga Muara Enim, dan Baturaja di Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan.