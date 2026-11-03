Badan Geologi Ingatkan Mitigasi Bencana Harus jadi Bagian dari Perencanaan Pembangunan

JawaPos.com - Kepala Badan Geologi di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Lana Saria menyebut Indonesia memiliki kekayaan sumber daya geologi yang besar sekaligus menghadapi risiko kebencanaan karena berada di pertemuan lempeng-lempeng tektonik utama.

"Kondisi tersebut menghadirkan potensi mineral, energi, panas bumi, dan air tanah, tetapi juga risiko letusan gunung api, gempa bumi, tsunami, serta tanah longsor," kata Lana pada Pertemuan Ilmiah Tahunan (PIT) ke-55 Ikatan Ahli Geologi Indonesia (IAGI) dan GEOSEA ke-19 di Yogyakarta, Selasa (3/11).

Menurut dia pemanfaatan sumber daya, mitigasi bahaya dan konservasi warisan geologi merupakan tiga aspek yang tidak dapat dipisahkan. Sehingga dalam pengelolaan sumber daya geologi terus diperkuat pemetaan, inventarisasi sumber daya dan cadangan serta eksplorasi wilayah yang belum banyak dikaji.

Sementara itu, dalam mitigasi bencana, penilaian bahaya geologi perlu menjadi bagian dari setiap perencanaan pembangunan, termasuk pembangunan infrastruktur dan kawasan baru.

"Berinvestasi dalam pencegahan dan mitigasi selalu jauh lebih murah daripada memulihkan diri dari bencana," kata Lana.

Selain pemanfaatan dan mitigasi, Lana menyoroti pentingnya konservasi warisan geologi melalui pengembangan geopark, salah satunya Geopark Global UNESCO Gunung Sewu yang membentang di wilayah DIY, Jawa Tengah, dan Jawa Timur.

Menurut dia kawasan tersebut menunjukkan bahwa pelestarian bentang alam dapat berjalan beriringan dengan pengembangan geowisata dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Sementara itu Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X mengatakan pengelolaan sumber daya geologi harus menempatkan pemanfaatan, perlindungan lingkungan, dan pengurangan risiko bencana dalam satu kesatuan.

"Kekayaan bumi dapat dimanfaatkan untuk mendukung pembangunan, tetapi tidak boleh dieksploitasi tanpa mempertimbangkan daya dukung lingkungan dan keberlanjutan kehidupan," katanya.