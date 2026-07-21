Logo JawaPos
HomeEnergi
Author avatar - Image
Djati Waluyo
Selasa, 21 Juli 2026 | 18.40 WIB

Pertamina Drilling Perkuat Proyek CCS Lewat Solusi ICESS

PT Pertamina Drilling Services Indonesia. (Istimewa) - Image

PT Pertamina Drilling Services Indonesia. (Istimewa)

JawaPos.com - PT Pertamina Drilling Services Indonesia (Pertamina Drilling), memperkuat implementasi Carbon Capture and Storage (CCS) dengan melakukan Water Injectivity Test (WIT) perdana di Sumur JTB-156, Lapangan Jatibarang, Pertamina EP Regional 2 Zona 7.

Adapun, implementasi tersebut dilakukan melalui kolaborasi PT Pertamina (Persero), PT Pertamina Hulu Energi (PHE), PT Pertamina EP Regional 2 Zona 7.

VP Business Development Pertamina Drilling, Dedi Damhuri, mengatakan bahwa Pertamina Drilling terus memperkuat dukungan pengembangan CCS/CCUS melalui ICESS atau Integrated CCS/CCUS, Engineering, Supervisory & Services.

“Melalui ICESS, Pertamina Drilling menghadirkan one-stop-service yang menyediakan solusi terintegrasi untuk mendukung pengembangan CCS/CCUS di Pertamina Group,” ujar Dedi dalam keterangan yang diterima, Selasa (21/7).

Dedi mengatakan, WIT menjadi bagian Waterflood Optimization (WFO) menggunakan air hasil pengolahan IPAL Balongan sekaligus mendukung persiapan implementasi CCS di Pertamina Group.

Nantinya, data yang diperoleh akan menjadi dasar pengembangan WFO dan referensi evaluasi kemampuan reservoir menerima injeksi CO₂ pada proyek CCS di masa mendatang.

Principle Specialist Upstream Innovation dan Low Carbon Pertamina (Persero), Dewi Mersitarini, menjelaskan pekerjaan WIT menargetkan pemompaan hingga 600 barel air dengan tekanan operasi di bawah fracture pressure dan selesai dalam satu hingga dua hari.

Dewi mengatakan, kolaborasi Pertamina Group pada kegiatan ini menjadi kunci dalam menyiapkan implementasi CCS dan CCUS dengan tetap mengutamakan aspek keselamatan kerja.

“Hasil WIT akan dimanfaatkan sebagai data analog untuk memperkuat evaluasi dan simulasi kemampuan reservoir dalam menerima serta menyimpan CO₂ untuk tujuan penyimpanan permanen maupun upaya peningkatan produksi,” ujar Dewi.

Dewi menyebut, dengan implementasi tersebut maka tingkat keyakinan terhadap kemampuan injeksi dan penyimpanan reservoir akan meningkat sekaligus menurunkan risiko kegagalan operasi yang berdampak pada investasi.

Editor: Mohamad Nur Asikin
Tags
Artikel Terkait
Laba Bersih Pertamina Drilling Tembus USD 29,61 Juta, Tertinggi dalam Satu Dekade Terakhir - Image
Energi

Laba Bersih Pertamina Drilling Tembus USD 29,61 Juta, Tertinggi dalam Satu Dekade Terakhir

Minggu, 7 Juni 2026 | 02.15 WIB

Pertamina Drilling Siapkan Jack Up Rig, Genjot Produksi Gas Lapangan Mako - Image
Energi

Pertamina Drilling Siapkan Jack Up Rig, Genjot Produksi Gas Lapangan Mako

Jumat, 1 Mei 2026 | 05.30 WIB

Pertamina Hulu Energi Bukukan Performa Kuat 2025, Total Produksi Migas 1,03 Juta Barel per Hari - Image
Energi

Pertamina Hulu Energi Bukukan Performa Kuat 2025, Total Produksi Migas 1,03 Juta Barel per Hari

Senin, 2 Februari 2026 | 18.45 WIB

Terpopuler

Presiden Prabowo Hadiri Panen Raya TNI: Hari Ini Saya Bahagia - Image
1

Presiden Prabowo Hadiri Panen Raya TNI: Hari Ini Saya Bahagia

2

Taruhan 3 Hektar Kebun Sawit Rp 420 Juta demi Final Spanyol vs Argentina Viral, Vincent jadi Saksi

3

Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!

4

Jadwal dan Link Live Streaming Persebaya Surabaya vs PSIS Semarang Hari Ini, Kick-off 15.30 WIB di Gelora Bung Tomo

5

Resmi! Daftar Susunan Pemain Persebaya Surabaya vs PSIS Semarang, Alex Martins Starter, Ramadhan Sananta Cadangan

6

Atlet Golf Putri Indonesia Diduga Diculik, Sedang Rayakan Ultah Nenek di Restoran Tiba-tiba Disergap 5 Pria

7

PWI Pusat Sesalkan Pernyataan Hotman Paris, Minta Hormati Martabat Wartawan dan Kemerdekaan Pers

8

Prediksi Susunan Pemain Persebaya Surabaya vs PSIS Semarang: Alex Martins Jadi Mesin Gol Baru Green Force

9

Prediksi Skor Spanyol vs Argentina di Final Piala Dunia 2026: La Roja Siap Gagalkan Mimpi Indah Lionel Messi Cs

10

Jude Bellingham dan Harry Kane Cadangan! Ini Susunan Pemain Prancis vs Inggris di Perebutan Peringkat Ketiga Piala Dunia 2026

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore