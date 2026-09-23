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Rabu, 23 September 2026 | 18.27 WIB

Kilang Plaju Kembangkan Breezon Berbasis Propylene, Diklaim Tak Merusak Ozon

Kilang Plaju kembangkan Breezon untuk refrigeran ramah lingkungan. (ANTARA) - Image

Kilang Plaju kembangkan Breezon untuk refrigeran ramah lingkungan. (ANTARA)

JawaPos.com - Pertamina Patra Niaga Refinery Unit (RU) Plaju atau Kilang Plaju, Sumatera Selatan, mengembangkan Breezon MC-32 sebagai refrigeran ramah lingkungan berbasis propylene (R1270) yang memiliki potensi rendah terhadap pemanasan global.

Pjs. Executive General Manager PT Pertamina Patra Niaga RU Plaju Asrinur mengatakan, pengembangan Breezon merupakan kelanjutan inovasi Kilang Plaju dalam menghadirkan produk yang lebih ramah lingkungan.

"Inovasi akan terus berkembang mengikuti tantangan zaman. Dari Musicool hingga Breezon, kami berupaya menghadirkan produk yang tidak hanya memberikan nilai tambah bagi industri, tetapi juga menjadi bagian dari upaya menjaga lingkungan, termasuk lapisan ozon," katanya, dikutip Rabu (23/9).

Ia menjelaskan, perjalanan inovasi refrigeran tersebut telah dimulai sejak 2006 melalui Musicool, yakni refrigeran hidrokarbon yang dikembangkan Kilang Plaju sebagai alternatif refrigeran konvensional.

Seiring perkembangan teknologi dan kebutuhan industri, pekerja Kilang Plaju kemudian mengembangkan Breezon MC-32 sejak 2018.

Breezon MC-32 memiliki Ozone Depleting Potential (ODP) nol sehingga tidak merusak lapisan ozon. Produk tersebut juga memiliki Global Warming Potential (GWP) yang sangat rendah.

Selain aspek lingkungan, Breezon MC-32 memiliki tingkat kemurnian minimal 99,7 persen berat. Berdasarkan hasil pengujian, penggunaan produk tersebut berpotensi menghemat konsumsi listrik sekitar 20 hingga 30 persen dengan kebutuhan massa pengisian yang lebih rendah dibandingkan refrigeran sintetis.

Pengembangan Breezon juga menjadi bagian dari penerapan prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG), terutama melalui pengembangan produk yang memperhatikan aspek lingkungan dan efisiensi energi.

Upaya tersebut sejalan dengan transformasi Kilang Plaju dalam mendukung operasional yang lebih berkelanjutan, termasuk pengembangan Green Refinery sebagai bagian dari perjalanan Pertamina menuju target Net Zero Emission (NZE) 2060.

Editor: Estu Suryowati
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