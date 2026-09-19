Duduki Puncak Fortune Indonesia 100 Gala 2026, Pertamina Catatkan Pendapatan Terbesar di Indonesia

JawaPos.com – PT Pertamina (Persero) kembali menempati posisi teratas dalam Fortune Indonesia 100 2026, sebagai perusahaan dengan pendapatan terbesar di Indonesia. Pengakuan tersebut diberikan dalam ajang Fortune Indonesia 100 Gala 2026 yang digelar di Hotel Mulia, Senayan, Jakarta, Kamis (17/9).

Dalam pemeringkatan berdasarkan kinerja tahun fiskal 2025 tersebut, Fortune Indonesia mencatatkan pendapatan Pertamina sebesar Rp1.189,74 triliun, sekaligus membukukan laba bersih Rp56,23 triliun. Fortune Indonesia menyajikan data kinerja keuangan yang dikonversi ke rupiah dengan mengacu kepada kurs rata-rata tahun fiskal 2025 sebesar Rp 16.785 per 1 USD.

Capaian ini menunjukkan ketahanan kinerja Pertamina dalam menghadapi dinamika bisnis dan ketidakpastian ekonomi global. Di saat kondisi eksternal terus berubah, Pertamina tetap menjaga kinerja operasional dan keuangan sekaligus menjalankan mandat strategis dalam memastikan ketersediaan energi bagi masyarakat dan perekonomian nasional.

Fortune Indonesia 100 merupakan pemeringkatan perusahaan terbesar di Indonesia berdasarkan kinerja keuangan.

Pada edisi 2026, Fortune mencatat dari 100 perusahaan yang masuk dalam daftar, sebanyak 66 persen mengalami pertumbuhan pendapatan, sementara hanya 49 perusahaan yang mampu meningkatkan laba bersih.

Chief Operating Officer sekaligus Co-Founder IDN Media, William Utomo, mengatakan Fortune Indonesia 100 menjadi gambaran kinerja perusahaan dengan skala bisnis dan kontribusi besar terhadap perekonomian Indonesia.

“Fortune Indonesia 100 memberikan gambaran mengenai perusahaan-perusahaan yang memiliki kontribusi besar terhadap perekonomian Indonesia. Pemeringkatan ini melihat kinerja perusahaan secara objektif berdasarkan data dan capaian bisnis yang terpublish,” ujar William.

Ia juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh perusahaan yang masuk dalam pemeringkatan Fortune Indonesia 100 2026.

“Selamat atas pencapaian luar biasa ini kepada perusahaan, tim kepemimpinan, dan seluruh orang di dalam organisasi yang telah berkontribusi mewujudkan pencapaian tersebut,” katanya.