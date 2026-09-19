Setop Impor Solar Sejak 1 Juli, Prabowo: Nanti Kita Buat Bensin dari Batubara

Papan bertuliskan Biosolar dalam pengiriman terpajang di sebuah SPBU. (Hanung Hambara/Jawa Pos)
JawaPos.com - Presiden Prabowo Subianto menyatakan bahwa Indonesia sudah tidak mengimpor solar sejak 1 Juli lalu. Itu bisa terjadi karena pemerintah sudah menjalankan program B50.
Setelah solar, impor bensin menjadi target berikutnya. ”Dan kita juga nanti akan membuat bensin dari batubara,” ujar Prabowo saat Resepsi Kesyukuran 100 Tahun Pondok Modern Darussalam Gontor pada Sabtu (19/9).
Presiden yang juga ketua umum Partai Gerindra tersebut tegas menyebut Indonesia sudah mandiri dari kebutuhan impor solar.
”Saudara-saudara, kita juga mulai 1 Juli yang lalu, kita tidak impor solar dari luar negeri. Solar kita sekarang sudah mandiri,” kata Prabowo saat memberi sambutan.
Prabowo menyebut, hari-hari belakangan ini solar menjadi barang langka di seluruh dunia.
Meski punya uang, solar belum tentu bisa didapatkan. Namun, Indonesia bisa tenang karena sudah bisa memproduksi solar sendiri.
”Dari mana? Dari kelapa sawit. Dari tanaman yang, Yang Maha Kuasa telah memberikan karunia kepada kita,” imbuhnya.
”Yang saya katakan, kelapa sawit mungkin itu adalah tanaman ajaib, the miracle plant, the miracle crop,” lanjut Prabowo.
Tidak hanya solar, dari kelapa sawit, Prabowo menyebutkan bahwa Indonesia bisa mendapatkan obat, sabun, dan berbagai macam kebutuhan lainnya, terkhusus bahan bakar.
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Menurut Prabowo, keberhasilan itu tidak lepas dari peran orang-orang pintar di Indonesia.
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Jawa Pos
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