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Sabik Aji Taufan
Jumat, 4 September 2026 | 05.11 WIB

Manfaatkan Sumur Rakyat dan Lapangan Minyak Tua, Pakar ITB Yakin Target Lifting 2027 Tercapai

Ilustrasi lifting minyak. (dok. Pertamina Hulu Rokan) - Image

Ilustrasi lifting minyak. (dok. Pertamina Hulu Rokan)

JawaPos.com - Guru Besar Fakultas Teknik Pertambangan dan Perminyakan Institut Teknologi Bandung (ITB), Bonar Tua Halomoan Marbun yakin target lifting minyak nasional sebesar 612.500 barel per hari (bph) pada 2027 bisa dicapai. Program sumur minyak rakyat dianggap bisa membantu mewujudkan target tersebut.

“Kalau ditanyakan apakah target peningkatan lifting menjadi sekitar 612 ribu barel minyak per hari itu masuk akal, jawabannya iya, make sense,” kata Bonar saat dihubungi, Kamis (3/9).

Target lifting minyak pada 2027 mengalami kenaikan dari target tahun ini sebesar 610.000 bph. Sementara itu, target lifting gas pada 2027 ditetapkan sebesar 954.000 barel setara minyak per hari (boepd), turun dari target 2026 sebesar 984.000 boepd.

Bonar mengatakan, pemerintah mulai menjalankan program penataan dan optimalisasi sumur minyak masyarakat. Produksi sumur masyarakat dapat meningkatkan lifting.

“Kalau ditanyakan apakah program ini baik, tentu saja baik dalam pemahaman yang positif secara umum,” imbuhnya.

Menurut Bonar, peluang peningkatan lifting juga masih terbuka dari lapangan-lapangan minyak tua atau brownfield. Sejumlah lapangan migas nasional memang telah mengalami penurunan cadangan, namun kondisi tersebut merupakan hal yang umum terjadi di industri migas global dan bukan berarti potensi produksinya telah habis.

Lapangan tua diyakini masih memiliki cadangan minyak yang bisa dioptimalkan dengan teknologi, tata kelola, dan praktik produksi yang tepat. 

Peningkatan produksi dari brownfield dapat berjalan beriringan dengan optimalisasi sumur rakyat serta penerapan teknologi baru.

Sebelumnya, Ketua Komisi XII DPR RI, Bambang Patijaya optimisme peningkatan target lifting minyak pada 2027 bisa tercapai. Target ini perlu ditopang oleh serangkaian program akselerasi pemerintah. 

Editor: Sabik Aji Taufan
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