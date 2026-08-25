PLTS 100 GWp Ditarget Tuntas dalam 3 Tahun, Nilai Investasi Rp 1.140 Triliun

Presiden Prabowo Subianto saat meluncurkan sekaligus melakukan groundbreaking Program PLTS 100 GWp di Monumen Operasi Gilimanuk, Kabupaten Jembrana, Bali, Selasa (25/8). (YouTube Setpres)
JawaPos.com - Presiden Prabowo Subianto menargetkan pembangunan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) 100 gigawatt peak (GWp) selesai dalam waktu tiga tahun ke depan.
Berdasar hitungan Kementerian energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), PLTS 100 GWp membutuhkan investasi sekitar USD 73 miliar atau setara Rp 1.140 triliun.
Pernyataan tersebut disampaikan Prabowo saat meluncurkan sekaligus melakukan groundbreaking Program PLTS 100 GWp di Monumen Operasi Gilimanuk, Kabupaten Jembrana, Bali, Selasa (25/8).
Prabowo menegaskan, program tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk memperkuat ketahanan sekaligus kedaulatan energi nasional.
“Kita tidak main-main, target kita adalah 100 Gigawatt dalam tiga tahun,” kata Prabowo dalam acara peluncuran Program PLTS 100 GWp yang disiarkan secara daring.
Kepala Negara menjelaskan, pembangunan PLTS dengan kapasitas 100 GWp memiliki skala yang sangat besar jika dibandingkan dengan total kapasitas pembangkit listrik yang dimiliki Indonesia saat ini.
Ia menyebut, kapasitas seluruh pembangkit listrik nasional, baik yang bersumber dari batu bara, minyak, gas, maupun panas bumi, berada di kisaran 88 GW.
"Seluruh listrik Indonesia sekarang 88 gigawatt. Seluruhnya, dari batu bara, dari minyak, dari gas, dari geotermal, semuanya 88 gigawatt. Kita akan bangun 100 gigawatt," ujarnya.
Prabowo optimistis, pembangunan tersebut dapat dirampungkan lebih cepat apabila seluruh kementerian dan lembaga yang terlibat mampu bekerja secara maksimal.
Bahkan, ia memperkirakan proyek itu berpotensi selesai dalam waktu dua tahun saja.
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Jawa Pos
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