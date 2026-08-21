Konsumsi Pertalite Dibatasi tapi Anggaran Subsidi Energi RAPBN 2027 Melonjak jadi Rp 272,9 Triliun

Pembelian BBM Pertalite diwacanakan hanya untuk orang dengan desil tertentu. (Dok/Pertamina)
JawaPos.com - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) buka suara mengenai naiknya anggaran subsidi energi pada tahun anggaran 2027. Kenaikan anggaran subsidi ini menjadi tanda tanya di tengah upaya pembatasan konsumsi Pertalite berdasarkan desil kesejahteraan ekonomi.
Sebagaimana diketahui, dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027 pemerintah mematok subsidi energi sebesar Rp 272,9 triliun atau naik dari anggaran 2026 sebesar Rp 227,26 triliun.
Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM, Ahmad Erani Yustika, mengatakan, sejumlah aspek mempengaruhi penetapan subsidi energi pada tahun 2027 termasuk didalamnya nilai tukar rupiah.
“Nilai tukarnya juga mempengaruhi, karena asumsi nilai tukarnya juga mempengaruhi itu semua,” ujar Erani saat ditemui di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (21/8).
Erani mengatakan, dalam penentuan subsidi energi Kementerian ESDM telah melakukan diskusi dengan sejumlah Kementerian salah satunya adalah Kementerian Keuangan dan Kementerian Bappenas.
Erani menyebut, untuk anggaran tahun 2027 Kementerian ESDM masih akan membicarakan lebih lanjut dengan Komisi 12 DPR RI. Maka dari itu, ia memastikan angka yang berada dalam RAPBN 2027 belum final atau bisa berubah.
“Sebetulnya kan kita masih mau ada pembahasan dengan DPR juga ya. Jadi kami itu kalau nggak salah dijadwalkan masih tanggal 31 Agustus ini untuk Rakor dengan DPR untuk membahas RKA-KL tahun 2027 termasuk isu yang terkait dengan subsidi energi tadi itu,” ujarnya.
Ia menjelaskan, besaran subsidi energi baru akan lebih pasti setelah pembahasan anggaran bersama DPR selesai dan RAPBN 2027 ditetapkan.
Erani mengatakan, terkait dengan penentuan anggaran subsidi energi semuanya tergantung dengan harga minyak dunia, dan kondisi nilai tukar rupiah.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Prediksi Skor Slovan Bratislava vs Celje di Kualifikasi Liga Champions 2026/2027
Prediksi Skor Fenerbahce vs Lyon di Kualifikasi Liga Champions 2026/2027, Tuan Rumah Dilarang Kalah!
Prediksi Skor Hapoel Beer Sheva vs Sabah FK di Kualifikasi Liga Champions 2026/2027
Prediksi Skor Vietnam vs Malaysia Leg 2 Semifinal AFF 2026: The Golden Star Warriors Menuju Final!
Prediksi Skor Rayo Vallecano vs Alaves: Momentum Tuan Rumah Bangkit!
Profil Putri Juficha, Miss Earth Indonesia 2025 yang Meninggal di Usia Muda
Prediksi Skor Atletico Madrid vs Malaga: Los Rojiblancos Menang Tipis?
Prediksi Skor Dinamo Zagreb vs Viking di Liga Champions: Skuad Modri Datang dengan Modal Bagus!
Prediksi Skor Celtic vs LASK Linz di Kualifikasi Liga Champions 2026/2027, Potensi The Hoops Menang!
Ada Andik Vermansah Hingga Leo Lelis, 6 Mantan Pemain Persebaya Memperkuat Tim Promosi