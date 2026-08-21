HUT ke-81 RI, Enam Area Operasi Pastikan Keandalan Infrastruktur Energi

JawaPos.com — Peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia menjadi momentum bagi PT Pertamina Gas (Pertagas) menegaskan kontribusinya dalam menjaga keandalan infrastruktur energi.

Tahun ini, mereka menggelar upacara kemerdekaan secara serentak di enam area operasi, yakni Balikpapan, Cikarang, Surabaya, Pangkalan Brandan, Rokan, dan Palembang.

Direktur Utama Pertagas, Indra P. Sembiring dalam keterangan tertulisnya mengatakan, semangat kemerdekaan tidak hanya diwujudkan melalui seremoni, tetapi juga melalui tugas para pekerja dalam memastikan infrastruktur gas tetap andal.

“Bagi kami, semangat kemerdekaan bukan hanya tentang memperingati sejarah, tetapi juga tentang memastikan energi terus mengalir untuk mendukung aktivitas masyarakat dan perekonomian,” ujar Indra di Jakarta.

Momentum tersebut juga dimanfaatkan jajaran direksi Pertagas untuk mengunjungi sejumlah lokasi operasi sekaligus memastikan keandalan infrastruktur penyaluran gas di wilayah kerja perusahaan.

Menurut Indra, menjaga kelancaran penyaluran energi merupakan salah satu bentuk kontribusi Pertagas terhadap ketahanan energi nasional.

“Energi merupakan salah satu kekuatan penting bagi kemajuan Indonesia. Karena itu, menjaga keandalan infrastruktur dan memastikan penyaluran energi berjalan dengan baik merupakan bentuk nyata nasionalisme yang dilakukan para pekerja Pertagas setiap hari,” katanya.

Corporate Secretary Pertagas, Sulthani Adil Mangatur, mengatakan peringatan HUT ke-81 RI menjadi momentum untuk memperkuat komitmen pekerja dalam menjalankan peran perusahaan sebagai bagian dari Subholding Gas Pertamina.