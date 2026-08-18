Soal Bursa Mineral, MIND ID: National Mineral Stockpile Jaga Keandalan Bahan Baku

JawaPos.com - Holding Industri Pertambangan Indonesia, MIND ID menilai pembentukan National Mineral Stockpile merupakan instrumen untuk menjaga ketersediaan bahan baku industri sekaligus memperkuat posisi negara dalam mengelola komoditas strategis di tengah potensi gangguan rantai pasok global.

Direktur Utama MIND ID Maroef Sjamsoeddin mengatakan pembentukan stok mineral nasional ini memungkinkan pemerintah tidak hanya mengandalkan mekanisme pasar dalam mengelola hasil pertambangan, namun negara dapat menentukan sebagian komoditas yang perlu disimpan sebagai cadangan dan waktu yang tepat untuk melepasnya ke pasar.

“Ada kelemahan dengan kekayaan alam kita ini. Bagaimana kalau kita mewujudkan National Mineral Stockpile supaya bisa mengatur kapan barang kita lepas, kapan barang kita simpan,” kata Maroef dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (18/8).

Menurut dia, pendekatan tersebut menjadi relevan karena mineral strategis tidak hanya memiliki nilai ekonomi sebagai komoditas perdagangan, tetapi juga menjadi bahan baku bagi berbagai industri nasional.

Disampaikan dia, dengan adanya cadangan nasional, sebagian produksi mineral dapat disimpan untuk mengantisipasi perubahan kondisi pasar maupun gangguan pasokan, sehingga kebutuhan industri di dalam negeri mempunyai penyangga yang lebih kuat.

Maroef mengatakan konsep serupa juga dapat dipertimbangkan untuk batu bara. Pemerintah dapat menyiapkan sistem dan fasilitas penyimpanan sehingga komoditas tertentu tidak harus seluruhnya dilepas ke pasar ketika produksi tersedia.

Ia mencontohkan mekanisme penyimpanan komoditas yang diterapkan sejumlah negara sebagai referensi bagi Indonesia dalam merancang kebijakan serupa.

“Kita bisa lihat bagaimana Malaysia mengendalikan CPO dunia internasional karena dia punya stockpile untuk kapan keluar, kapan simpan,” ujarnya.