Perbarui Aplikasi, Hadirkan Fitur Catat Meter Mandiri Berbasis OCR

ILUSTRASI. Infrastruktur gas PGN. (Antara)
JawaPos.com — PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk (PGN) menyempurnakan aplikasi PGN Mobile untuk meningkatkan kemudahan dan kenyamanan pelanggan GasKita.
Pembaruan tersebut mencakup tampilan dan pengalaman pengguna yang lebih sederhana, integrasi hingga lima ID Pelanggan dalam satu akun, serta penyempurnaan fitur Catat Meter Mandiri (CMM) berbasis teknologi Optical Character Recognition (OCR).
Corporate Secretary PGN, Fajriyah Usman dalam keterangan tertulis yang diterima mengatakan, penyempurnaan PGN Mobile merupakan bagian dari transformasi digital perusahaan untuk menghadirkan layanan yang lebih mudah, aman, informatif, dan responsif.
“Penyempurnaan PGN Mobile merupakan bagian dari upaya PGN untuk menghadirkan layanan yang semakin mudah diakses dan sesuai dengan kebutuhan pelanggan,” ujar Fajriyah.
Melalui fitur CMM, pelanggan dapat mencatat angka meter gas secara mandiri dengan bantuan teknologi OCR. Fitur tersebut diharapkan membantu meningkatkan akurasi pencatatan sehingga proses perhitungan tagihan menjadi lebih tepat dan transparan.
PGN juga menyederhanakan proses verifikasi saat pelanggan menambahkan ID Pelanggan. Jika sebelumnya membutuhkan unggahan foto KTP, kini pelanggan cukup melakukan validasi nama, nomor telepon, NIK, dan kecamatan.
Data tersebut kemudian dicocokkan secara real time dengan data yang tercatat dalam sistem PGN.
Selain pembaruan tersebut, PGN Mobile menyediakan berbagai layanan administrasi pelanggan dalam satu aplikasi. Aplikasi dapat diunduh melalui Google Play dan App Store.
“Dengan layanan dan informasi yang semakin mudah diakses melalui PGN Mobile, kami berharap pelanggan semakin memahami layanan PGN sekaligus dapat memenuhi berbagai kebutuhan administrasi secara mandiri dengan lebih mudah,” tutup Fajriyah.
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