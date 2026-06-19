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Antara
Sabtu, 20 Juni 2026 | 03.39 WIB

Perkenalkan Manfaat Gas Bumi di Kehidupan Sehari-hari, Gelar Program Bedah Dapur GasKita 2026

Pegawai PGN tengah melakukan tahapan pelaksanaan Gas In di PT Oji Sinarmas Bekasi guna memenuhi kebutuhan pasokan gas untuk industri. - Image

Pegawai PGN tengah melakukan tahapan pelaksanaan Gas In di PT Oji Sinarmas Bekasi guna memenuhi kebutuhan pasokan gas untuk industri.

JawaPos.com - PT Perusahaan Gas Negara (PGN) menghadirkan program Bedah Dapur GasKita 2026 sebagai bentuk apresiasi kepada masyarakat yang memilih menggunakan gas bumi untuk kebutuhan rumah tangga, dikutip dari ANTARA.

Corporate Secretary PGN Fajriyah Usman, dalam keterangannya di Jakarta, Kamis, mengatakan melalui program ini, pelanggan baru berkesempatan memperoleh renovasi dapur yang lebih modern, nyaman, dan fungsional.

Program Bedah Dapur GasKita 2026 ditujukan bagi masyarakat yang melakukan pendaftaran layanan GasKita selama periode program berlangsung hingga 31 Juli 2026.

"Seluruh pelanggan baru yang telah memenuhi persyaratan akan secara otomatis berhak mengikuti proses pengundian untuk mendapatkan hadiah renovasi dapur dari PGN," jelasnya.

Pengundian pemenang akan dilakukan setelah periode program berakhir dan diumumkan melalui kanal komunikasi resmi PGN.

Seluruh proses pelaksanaan program akan dilakukan secara transparan sesuai syarat dan ketentuan yang berlaku.

"Melalui program Bedah Dapur GasKita 2026, PGN berharap untuk dapat memberikan manfaat bagi para pemenang serta dapat menginspirasi masyarakat untuk mewujudkan dapur yang lebih nyaman, aman, dan modern dengan memanfaatkan gas bumi," sebut Fajriyah.

Program ini, lanjutnya, merupakan bagian dari komitmen PGN untuk memberikan nilai tambah bagi pelanggan sekaligus memperkenalkan manfaat penggunaan gas bumi dalam kehidupan sehari-hari.

Melalui program Bedah Dapur GasKita 2026, PGN ingin menunjukkan bahwa penggunaan gas bumi melalui GasKita tidak hanya menghadirkan efisiensi energi, tetapi juga dapat menjadi bagian dari peningkatan kualitas hunian dan kenyamanan keluarga.

Editor: Banu Adikara
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