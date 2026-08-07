Berdaya 26,4 MW, PLTA Garung Milik PLN Indonesia Power Pasok Listrik Puluhan Desa

JawaPos.com - Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Garung yang dikelola PLN Indonesia Power Unit Bisnis Pembangkitan (UBP) Mrica mampu memasok kebutuhan listrik untuk sejumlah wilayah di Jawa Tengah melalui sistem interkoneksi Jawa–Bali.

Senior Manager PLN Indonesia Power UBP Mrica, Wasis Jati Waskitho, mengatakan PLTA Garung memiliki dua unit turbin tipe Francis yang masing-masing berkapasitas 13,2 megawatt (MW) mampu mensupply listrik setara dengan 20 hingga 30 desa.

“Pembangkit ini mampu menghasilkan listrik yang setara dengan kebutuhan sekitar 20 hingga 30 desa atau sekitar 4 hingga 6 kecamatan berukuran sedang di Jawa Tengah. Energi listrik yang dihasilkan kemudian disalurkan ke sistem interkoneksi Jawa–Bali sehingga pemanfaatannya disesuaikan dengan kebutuhan sistem kelistrikan nasional,” ujar Wasis di Wonosobo, dikutip Jumat (7/8).

Wasis mengatakan, PLTA Garung memanfaatkan potensi air di kawasan pegunungan untuk menghasilkan energi bersih bagi masyarakat. Dengan kapasitas terpasang sebesar 26,4 MW, pembangkit ini berkontribusi mendukung keandalan sistem kelistrikan Jawa–Bali dengan kapasitas yang setara untuk memenuhi kebutuhan listrik puluhan desa.

“Kami terus menjaga keandalan operasional pembangkit agar manfaat energi terbarukan ini dapat dirasakan secara berkelanjutan," ujarnya.

Direktur Utama PLN Indonesia Power Bernadus Sudarmanta mengatakan, pengembangan pembangkit berbasis energi baru terbarukan tidak hanya ditujukan untuk memperkuat sistem kelistrikan nasional, tetapi juga memberikan manfaat berkelanjutan bagi masyarakat di sekitar wilayah operasi.