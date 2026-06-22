Ancaman Trump Picu Aksi Walkout Iran, Negosiasi AS-Iran di Swiss Masuki Fase Sulit dan Penuh Ketegangan

JawaPos.com - Negosiasi berisiko tinggi antara Amerika Serikat (AS) dan Iran di Swiss memasuki fase yang semakin rumit setelah delegasi Iran melakukan aksi keluar dari ruang perundingan sebagai bentuk protes terhadap serangkaian ancaman yang dilontarkan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump.



Namun, meski sempat terganggu, proses diplomatik tersebut diperkirakan tetap berlanjut sepanjang pekan ini dengan dukungan mediasi Qatar dan Pakistan. Menurut laporan The Guardian, Ketegangan meningkat ketika Trump melalui media sosial dan sejumlah wawancara televisi mengancam akan melakukan serangan militer terhadap Iran serta melontarkan pernyataan yang dianggap mengancam keselamatan tim perunding Iran.



Situasi tersebut muncul di tengah upaya kedua negara mencari jalan keluar atas sengketa terkait Selat Hormuz, program nuklir sipil Iran, serta konflik yang terus berlangsung di Lebanon.

Dilansir dari The Guardian, Senin (22/6/2026), media pemerintah Iran menyebut perundingan telah memasuki "fase sulit" dan sempat dihentikan setelah munculnya "pesan menghina dari presiden Amerika Serikat." Delegasi Iran kemudian mengadakan pertemuan dengan mediator Qatar sebelum meninggalkan lokasi perundingan. Kendati demikian, negosiasi tingkat tinggi tetap berlangsung hingga dini hari Senin, sementara pembahasan teknis dijadwalkan berlanjut selama sisa pekan ini.



Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, memberikan apresiasi kepada Pakistan dan Qatar atas peran mereka dalam menjaga jalur diplomasi tetap terbuka. Menurutnya, kedua negara berhasil membantu menghasilkan kemajuan penting di tengah situasi yang sangat sensitif.

Dalam pernyataannya, Araghchi juga menekankan bahwa mekanisme pencegahan konflik yang disepakati terkait Lebanon akan menjadi ujian pertama atas pemahaman yang telah dicapai kedua pihak.



Qatar dan Pakistan dalam pernyataan bersama mengungkapkan bahwa Washington dan Teheran sepakat membentuk jalur komunikasi langsung guna mencegah insiden di Selat Hormuz.

Selain itu, kedua pihak juga menyetujui pembentukan pusat koordinasi pencegahan konflik bersama pemerintah Lebanon untuk memastikan penghentian operasi militer dapat dipatuhi oleh seluruh pihak terkait.



Perundingan terbaru tersebut merupakan kelanjutan dari memorandum kesepahaman yang ditandatangani pekan lalu. Kesepakatan itu dirancang untuk membuka kembali Selat Hormuz dan menjadi dasar bagi periode negosiasi selama 60 hari mengenai program nuklir sipil Iran.