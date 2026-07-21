Harga Minyak Dunia Kompak Turun di Tengah Konflik AS-Iran yang Memanas

JawaPos.com - Harga minyak mentah dunia dunia kompak turun pada perdagangan Selasa (21/7) ditengah konflik yang kian memanas di Timur Tengah antara Amerika Serikat dan Iran dalam beberapa hari terakhir.

Melansir Investing, kontrak berjangka minyak mentah Brent turun 0,38 poin atau 0,43 persen ke level 88,57 dollar per barel, sedangkan minyak mentah West Texas Intermediate (WTI) Amerika Serikat turun0,30 poin atau 0,36 persen ke level 82,20 dollar per barel.

Dilansir Bloomberg, Presiden AS Donald Trump berjanji akan menyerang Teheran, untuk membalas atas tewasnya tentara Amerika

Di sisi lain, kelompok Houthi yang didukung Iran mengatakan akan memberlakukan larangan lalu lintas maritim dari Arab Saudi, yang mengancam Laut Merah.

Merespons hal tersebut, Kementerian Luar Negeri Saudi menyatakan akan mengambil semua tindakan yang diperlukan untuk melindungi kapal-kapalnya sesuai dengan hukum internasional.

"Jika terjadi gangguan pada infrastruktur, khususnya jalur pelayaran, maka hal itu dapat menyebabkan lonjakan harga minyak. Persediaan sedikit berkurang, jadi tidak banyak ruang untuk melakukan kesalahan," ujar manajer portofolio senior untuk Tortoise Capital LLC, Rob Thummel.

Serangan terbaru ini terjadi setelah serangan Iran terhadap pangkalan militer AS di Yordania menewaskan setidaknya dua tentara AS dan melukai banyak lainnya. Militer Amerika terlihat menyerang lebih banyak target di Iran, sementara Iran juga meningkatkan serangannya terhadap negara-negara Teluk di sekitarnya.

Pertempuran masih berfokus pada kendali atas Selat Hormuz, dengan CENTCOM menyatakan bahwa serangan terbarunya bertujuan untuk terus melemahkan kemampuan militer Iran yang digunakan untuk menyerang kapal-kapal di Hormuz.