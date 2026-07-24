Konflik AS-Iran Memanas, Harga Minyak Dunia Tembus USD 100 per Barel

Kapal perang AS dikerahkan kembali dalam blokade laut terhadap Iran di Selat Hormuz, di tengah meningkatnya ketegangan kedua negara (The Guardian)
JawaPos.com - Harga minyak mentah dunia kembali tembus ke level USD 100 per barel pada perdagangan Jumat (24/7) setelah konflik berkepanjangan antara Amerika Serikat dan Iran.
Eskalasi tersebut memicu kekhawatiran akan perang yang lebih luas dan gangguan pasokan minyak yang lebih besar di Timur Tengah.
Melansir Reuters, harga minyak kontrak berjangka Brent pada penutupan perdagangan Kamis (24/7) naik USD 6,62 atau 7 persen menjadi USD 100,69 per barel. Sementara itu, minyak mentah West Texas Intermediate (WTI) Amerika Serikat ditutup naik USD 5,36 atau 6,2 persen menjadi USD 92,19 per barel,
Direktur Energy Futures Mizuho, Bob Yawger, mengatakan meningkatnya kemungkinan perang darat serta terganggunya lalu lintas kapal tanker di dua jalur pelayaran tersibuk dunia telah mendorong harga minyak mendekati level tertinggi dalam empat tahun terakhir, yakni USD 126,41 per barel.
Kelompok Houthi di Yaman membuka front baru dalam konflik Iran dengan menargetkan kapal-kapal yang mengangkut minyak Saudi di Selat Bab el-Mandeb. Sebelumnya, kelompok tersebut menyatakan akan memberlakukan blokade laut terhadap pengiriman dari Arab Saudi.
Houthi mengklaim telah menyerang dua kapal tanker minyak Saudi dalam sebuah operasi militer. Belakangan, kantor berita pemerintah Arab Saudi, SPA, mengonfirmasi bahwa salah satu dari dua kapal tersebut terbakar setelah diserang saat berlayar di Laut Merah. Namun, SPA tidak menyebut pihak yang bertanggung jawab atas serangan tersebut.
Analis dari Gelber and Associates menilai eskalasi ini memperparah gangguan lalu lintas di Selat Hormuz dan semakin menekan ekspor minyak Iran, sehingga meningkatkan kekhawatiran terhadap ketersediaan pasokan minyak dunia dalam waktu dekat.
Para analis memperkirakan Selat Hormuz dan Bab el-Mandeb secara bersama-sama menjadi jalur pengiriman sekitar seperempat pasokan minyak dunia.
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