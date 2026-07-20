AS-Iran Saling Serang Lagi, Harga Minyak Mentah Dunia Kembali Melonjak Tajam

JawaPos.com - Harga minyak mentah dunia kembali melonjak signifikan pada perdagangan Senin (20/7), akibat Amerika Serikat dan Iran saling melancarkan serangkaian serangan eskalasi selama akhir pekan.

Hal ini memicu kekhawatiran akan perang yang lebih luas dan gangguan pasokan minyak yang lebih besar di Timur Tengah.

Melansir Investing, kontrak berjangka Brent naik 2,42 poin atau 2,75 persen, menjadi USD 90,50 per barel.

Sementara itu, West Texas Intermediate (WTI) naik 1,94 poin atau 2,38 persen, menjadi USD 83,73 per barel.

Aksi saling serang AS dan Iran selama akhir pekan lalu dituding menjadi penyebab lonjakan harga minyak mentah dunia.

Komando Pusat AS (CENTCOM) menyatakan telah melancarkan lebih banyak serangan terhadap Iran pada Minggu malam.

Serangan terbaru ini terjadi setelah serangan Iran terhadap pangkalan militer AS di Yordania menewaskan setidaknya dua tentara AS dan melukai banyak lainnya.

Militer Amerika terlihat menyerang lebih banyak target di Iran, sementara Iran juga meningkatkan serangannya terhadap negara-negara Teluk di sekitarnya.

Pertempuran masih berfokus pada kendali atas Selat Hormuz, dengan CENTCOM menyatakan bahwa serangan terbarunya bertujuan untuk terus melemahkan kemampuan militer Iran yang digunakan untuk menyerang kapal-kapal di Hormuz.