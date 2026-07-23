Jalur Selat Hormuz Terancam, Harga Minyak Brent Tembus USD 95 per Barel

JawaPos.com - Harga minyak mentah dunia dunia kompak naik pada perdagangan Kamis (23/7) ditengah konflik yang kian memanas di Timur Tengah antara Amerika Serikat dan Iran dalam beberapa hari terakhir.

Melansir Investing, kontrak berjangka minyak mentah Brent naik 1,84 poin atau 1,97 persen ke level 95,85 dollar per barel, sedangkan minyak mentah West Texas Intermediate (WTI) Amerika Serikat naik 1,32 poin atau 1,52 persen ke level 88,16 dollar per barel.

Dilansir CNBC Internasional, Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio yang menyebut Iran tidak menunjukkan keseriusan untuk mencapai kesepakatan guna mengakhiri konflik.

Di saat yang sama, Presiden AS Donald Trump kembali melontarkan ancaman akan menyerang jembatan dan pembangkit listrik di Iran apabila Teheran menargetkan kapal-kapal yang melintas di Selat Hormuz.

Dalam pertemuan para menteri luar negeri ASEAN di Filipina, Rubio mengatakan Washington masih membuka peluang penyelesaian konflik melalui jalur diplomatik.

"Amerika Serikat ingin mencapai penyelesaian secara diplomatik. Kami ingin mencapai kesepakatan jika hal itu memungkinkan dengan Iran. Namun, pihak Iran tampaknya tidak benar-benar serius untuk mencapai sebuah kesepakatan," ujar Rubio.

Rubio mengatakan, Iran telah membuat komitmen dalam nota kesepahaman (memorandum of understanding) yang disepakati bulan lalu. Namun, menurutnya, komitmen tersebut justru dilanggar hanya dalam waktu dua pekan.

"Iran membuat komitmen dalam nota kesepahaman yang dicapai bulan lalu, tetapi dalam waktu dua minggu mereka telah melanggarnya," ujar Rubio.