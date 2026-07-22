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Djati Waluyo
Rabu, 22 Juli 2026 | 14.25 WIB

Konflik AS-Iran Memanas, Harga Minyak Tembus USD 90 per Barel

Personel militer Amerika Serikat berada di atas kapal serbu amfibi USS Boxer di Laut Arab di tengah meningkatnya eskalasi konflik dengan Iran. (The Guardian) - Image

Personel militer Amerika Serikat berada di atas kapal serbu amfibi USS Boxer di Laut Arab di tengah meningkatnya eskalasi konflik dengan Iran. (The Guardian)

JawaPos.com - Harga minyak mentah dunia kembali tembus ke level USD 90 per barel pada perdagangan Rabu (22/7) setelah konflik berkepanjangan antara Amerika Serikat dan Iran.

Eskalasi tersebut memicu kekhawatiran akan perang yang lebih luas dan gangguan pasokan minyak yang lebih besar di Timur Tengah.

Melansir Investing kontrak berjangka Brent naik 0,06 poin atau 0,1 persen, menjadi USD 91,54 per barel. Sementara itu, West Texas Intermediate (WTI) naik 0,33 poin atau 0,39 persen, menjadi USD 84,67 per barel.

Seperti diketahui, beberapa waktu terakhir ini, militer AS menyerang Iran untuk hari kesepuluh berturut-turut. Hal itu semakin menambah keraguan bahwa Selat Hormuz akan segera dibuka kembali untuk lalu lintas pengiriman komersial.

Serangan tersebut terjadi setelah Iran menyatakan bahwa dua kapal tanker minyak telah diserang dan dilumpuhkan.

Korps Garda Revolusi Islam (IRGC) Iran menambahkan bahwa mereka telah melancarkan serangan terhadap pesawat AS di sebuah bandara di Yordania, serta terhadap aset dan peralatan militer Amerika di Kuwait dan Suriah. Kementerian dalam negeri Bahrain juga melaporkan bahwa sirene berbunyi pada Senin pagi.

Siklus serangan balasan antara AS dan Iran terus berlangsung, hanya beberapa minggu setelah kedua pihak menandatangani perjanjian gencatan senjata yang pada akhirnya rapuh.

Pasar sendiri terus memantau dengan cermat apakah pertukaran serangan ini akan terus meningkat dan menghambat aliran pasokan utama melalui Selat Hormuz, jalur perairan vital di lepas pantai selatan Iran.

Editor: Dinarsa Kurniawan
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