Harga Minyak Mentah Indonesia Juni 2026 Anjlok ke USD 83,45 per Barel

ILUSTRASI: Pengeboran minyak mentah dunia. (Istimewa)
JawaPos.com - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menetapkan rata-rata Harga Minyak Mentah Indonesia atau Indonesian Crude Price (ICP) pada Juni 2026 sebesar USD 83,45 per barel.
Harga tersebut turun dibandingkan ICP Mei 2026 yang berada pada level USD 106,56 per barel.
Penetapan ICP Juni tercantum dalam Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 282.K/MG.03/MEM.M/2026 tentang Harga Minyak Mentah Indonesia Bulan Juni 2026.
Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Laode Sulaeman mengatakan, perkembangan geopolitik di Timur Tengah menjadi faktor utama yang menekan harga ICP selama Juni 2026.
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Ia mengatakan, gejolak di Timur Tengah yang sempat membuat pasar minyak dunia bergejolak perlahan mereda.
Ketika jalur distribusi mulai kembali pulih dan pasokan global berangsur stabil, harga minyak mentah Indonesia ikut bergerak turun.
"Angka ini mengalami penurunan signifikan sebesar USD 22,50 per barel dibandingkan bulan sebelumnya yang berada di level USD 106,56 per barel. Penurunan ini secara umum dipengaruhi oleh tensi konflik antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran yang cenderung mereda sepanjang bulan Juni," ujar Laode dalam keterangan tertulis yang diterima, Sabtu (18/7).
Laode mengatakan, selain meredanya ketegangan di Timur Tengah, gencatan senjata dan kesepakatan pembukaan kembali Selat Hormuz secara bertahap turut memengaruhi pasar.
Pembukaan jalur tersebut memperlancar pasokan minyak dunia dan menekan harga di pasar internasional.
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Harga minyak turut dipengaruhi faktor fundamental pasar. International Energy Agency (IEA) memproyeksikan permintaan minyak dunia tumbuh 1,1 juta barel per hari (bph), sementara OPEC+ kembali meningkatkan produksi.
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