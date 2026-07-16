Sampah di Kota Jogja, Bantul dan Sleman akan Diolah jadi Listrik, PSEL Kapasitas 30 MW Dibangun

JawaPos.com - PT Pertamina (Persero) mengembangkan proyek Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) di kawasan Kartamantul yang mencakup Kota Yogyakarta, Kabupaten Sleman dan Kabupaten Bantul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dengan potensi kapasitas pembangkit listrik sekitar 30 megawatt (MW).

“Pertamina diberikan tugas terpilih untuk menangani Yogyakarta, tiga daerah yang kita sebut Kartamantul, yaitu Yogyakarta, Sleman, dan Bantul, dengan volume sampah lebih dari 1.000 ton per hari,” kata Direktur Transformasi dan Keberlanjutan Bisnis PT Pertamina (Persero) Agung Wicaksono dalam acara Waste to Energy Talks: Reducing Waste, Powering the Future di Jakarta, Kamis (16/7).

Berdasarkan paparan perseroan, proyek PSEL Kartamantul diproyeksikan memiliki kapasitas pembangkit sekitar 30 MW dengan mengolah sedikitnya 1.000 ton sampah per hari.

Agung mengatakan sampah dari Kota Yogyakarta, Kabupaten Sleman, dan Kabupaten Bantul akan diolah menggunakan teknologi insinerator untuk menghasilkan listrik yang selanjutnya disalurkan melalui jaringan PT PLN (Persero).

“Insinerator ini yang sejauh ini paling siap untuk menyerap semaksimal mungkin sampah, kemudian mengolahnya menjadi listrik,” ujarnya.

Menurut dia, teknologi insinerator dipilih karena dinilai efektif mengurangi volume timbunan sampah dalam jumlah besar, sekaligus mampu mengendalikan emisi gas buang, termasuk dioksin.

Agung menegaskan pengendalian emisi menjadi bagian penting agar penyelesaian persoalan sampah tidak menimbulkan persoalan lingkungan baru berupa pencemaran udara.

“Teknologi insinerator ini memiliki kapasitas untuk menanganinya, karena dengan teknologi tersebut kita bisa memastikan penanganan masalah sampah tidak berubah dari timbunan sampah menjadi masalah yang ada di udara,” ucap dia.