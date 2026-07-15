Soal Kelangkaan BBM di Sumut, Pertamina Tindak Tegas Oknum Sopir Tangki yang Sebabkan Pasokan Berkurang dan Antrean di SPBU

Papan bertuliskan Biosolar dalam pengiriman terpajang di sebuah SPBU Pertamina di Jalan Outer Ringroad, Jakarta, Jumat (26/06/2026). (Hanung Hambara/Jawa Pos)
JawaPos.com - PT Pertamina Patra Niaga, akan memeberikan tindakan tegas kepada supir tangki bahan bakar minyak (BBM) yang terbukti melanggar dan menyebabkan berkurangnya pasokan di Medan.
VP Corporate Communication Pertamina Patra Niaga, Kitty Andhora, mengatakan, penegakan disiplin merupakan bagian dari upaya perusahaan menjaga keamanan, keselamatan, dan kualitas layanan distribusi BBM.
"Kami tidak memberikan toleransi terhadap setiap pelanggaran yang dapat mengganggu keandalan distribusi BBM. Seluruh proses dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku agar pelayanan kepada masyarakat tetap optimal," ujar Kitty dalam keterangan yang diterima, Rabu (15/7).
Kitty mengatakan tindakan tersebut merupakan salah satu langkah yang diambil perusahaan dalam memastikan BBM dapat diterima oleh masyarakat tanpa terlambat ataupun kurang.
Selain itu, ia memastikan bahwa langkah tersebut diyakini tidak akan mengganggu operasional dari pendistribusian BBM di Medan.
“Saat ini, distribusi BBM ke SPBU di wilayah Medan telah berjalan normal dan stok BBM dalam kondisi aman,” ujarnya.
Lanjutnya, ia memastikan layanan penyaluran BBM di seluruh SPBU wilayah Medan dan sekitarnya kini telah kembali beroperasi normal. Peningkatan kebutuhan BBM dalam beberapa hari terakhir terjadi seiring meningkatnya aktivitas masyarakat, termasuk dimulainya kembali kegiatan sekolah dan perkantoran yang mendorong kenaikan mobilitas.
"Seiring meningkatnya aktivitas masyarakat, kebutuhan BBM di Medan juga mengalami kenaikan sekitar 5–10 persen dibandingkan rata-rata harian. Kami segera meningkatkan kapasitas distribusi melalui penambahan armada mobil tangki, penguatan personel distribusi, serta optimalisasi operasional sehingga layanan di SPBU kini telah kembali berjalan normal," ucapnya.
Kitty menjelaskan, Pertamina Patra Niaga menambah 10 unit mobil tangki operasional, 30 unit mobil tangki spot charter, serta memperkuat personel distribusi dengan tambahan 34 Awak Mobil Tangki (AMT) dari Fuel Terminal terdekat dan dukungan 16 personel dari Bekangdam guna mempercepat distribusi BBM.
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