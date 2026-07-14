Soal Kelangkaan BBM di Sumut, Bobby Nasution Minta Pertamina Bereskan dalam Dua Hari

JawaPos.com - Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Bobby Nasution meminta PT Pertamina Patra Niaga Regional Sumatera Bagian Utara (Sumbagut) membereskan distribusi bahan bakar minyak BBM dalam dua hari.

"Tadi disampaikan Pertamina, sebenarnya bukan BBM yang langka. Tetapi yang langka itu, katanya adalah pengemudi yang ngantar BBM. Ini harus selesai dua hari," ucap Bobby setelah mengikuti rapat koordinasi distribusi BBM di Kantor Gubernur Sumut, Selasa (14/7).

Akibat kondisi ini, lanjut dia, menyebabkan terjadi kelangkaan di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) di berbagai wilayah Sumut dalam beberapa hari terakhir.

Gubernur memastikan, kelangkaan BBM di sejumlah SPBU ini bukan disebabkan kekurangan pasokan, melainkan terganggunya distribusi akibat berkurangnya pengemudi truk pengangkut BBM di wilayah Sumut.

Menurutnya, berdasarkan penjelasan PT Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut, bahwa persoalan utama saat ini berada pada distribusi BBM dari depo Pertamina ke SPBU.

"Menjadi kendala distribusinya, karena pengemudi truk pengangkut BBM berkurang. Informasi kami terima terjadi pemberhentian massal, sehingga armada pengangkut tidak bisa beroperasi secara normal," jelasnya.

Untuk mengatasi persoalan tersebut, kata dia, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut telah berkoordinasi dengan Pertamina, TNI dam Polri guna memastikan distribusi BBM kembali berjalan normal.

Gubernur mengaku, Pemprov Sumut telah meminta personel TNI/Polri disiapkan untuk membantu proses distribusi, baik sebagai pengemudi dan pengamanan armada pengangkut BBM apabila dibutuhkan.