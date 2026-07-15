BPDP Siap Layani Subsidi Solar bagi Nelayan, Siapkan Anggaran Rp 1,5 Triliun

Ilustrasi: Solar B30, jenis BBM biosolar yang banyak beredar saat ini. (JAWA POS).
JawaPos.com - Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) memastikan anggaran yang dikelolanya masih mencukupi untuk mendanai subsidi solar bagi nelayan.
Direktur Penyaluran Dana Sektor Hilir, BPDP, Mohammad Alfansyah, mengatakan BPDP siap untuk memberikan anggaran yang dibutuhkan untuk 400 ribu kilo liter sollar bagi nelayan di Indonesia.
“(Kesiapan dana), BPDP siap support aja,” ujar Alfansayah saat ditemui di Kantor BPDP, di Jakarta, Rabu (15/7).
Alfansyah mengatakan, anggaran yang disiapkan oleh BPDP untuk mensubsidi solar bagi nelayan kurang dari Rp 1,5 triliun. Meski begitu, ia tidak merinci secara pasti angka yang akan dikeluarkan oleh BPDP untuk program subsidi BBM untuk nelayan.
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Adapun, Rp 1,5 triliun merupakan perhitungan dari asumsi potongan harga sebesar Rp 3.600 per liter dikalikan dengan alokasi solar yang ditetapkan sebesar 400.000 kiloliter.
“(Sekitar Rp 1,5 triliun), kurang dari itu,” ujarnya.
Diberitakan sebelumnya, Pemerintah memberikan potongan harga bahan bakar minyak (BBM) non subsidi untuk pengusaha nelayan yang memiliki kapal berukuran 30 hingga 200 gross ton (GT).
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengatakan berdasarkan arahan Presiden Prabowo Subianto, pemerintah menetapkan harga BBM Non subsidi untuk nelayan sebesar Rp 15.000 per liter.
“Karena pengusaha nelayan ini perlu diberikan harga kekhususan, tadi dibahas bahwa harga yang disepakati adalah di harga Rp15.000 per liter,” ujar Airlangga dalam keterangan tertulis yang diterima, Selasa (14/7).
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