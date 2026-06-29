15 Kecamatan di Lebak Rawan Krisis Air Selama Kemarau, BPBD Siapkan Tangki Air Bersih

JawaPos.com - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Lebak, Banten, mulai bersiap menghadapi potensi kekeringan selama kemarau.

Salah satu yang tengah diantisipasi dampaknya adalah krisis air bersih. Berdasarkan pemetaan BPBD Lebak, sedikitnya 90 desa rawan krisis air bersih.

"Kami siaga menghadapi kekeringan dengan memberikan pelayanan kepada masyarakat, termasuk pendistribusian air bersih," terang Kepala BPBD Kabupaten Lebak Sukanta di Rangkasbitung, Senin (29/6) sebagaimana dilansir dari Antara.

untuk itu, pihaknya menyiapkan tiga mobil tangki dengan kapasitas masing-masing 6.000 liter untuk penanganan krisis air bersih menghadapi kekeringan di musim kemarau.

Ketiga truk tangki itu nantinya akan menyalurkan pasokan air bersih ke desa-desa yang mengalami kekeringan.

Untuk itu, lanjut Sukanta, pihaknya juga bekerja sama dengan PDAM Lebak untuk penyediaan air bersih.

Ia mengimbau masyarakat Kabupaten Lebak yang mengalami krisis air bersih untuk melapor ke BPBD melalui kepala desa setempat. agar pihaknya langsung bisa menyiapkan pengiriman air ke lokasi krisis.

Penyaluran air bersih oleh BPBD, tututr Sukanta, dipastikan gratis tanpa dipungut biaya. Karena pihaknya sudah menjalin kerja sama dengan PDAM Lebak.

sebagai antisipai bila kekeringan meluas, pihaknya juga menggandeng BPBD Provinsi Banten dan BUMN untuk menyiagakan truk tangki yang siap mendistribusikan air bersih.