RUPST PIEP 2025: Produksi Minyak dan Gas Bumi Setara Minyak Capai 212,8 MBOEPD, Lampaui RKAP. (dok. PIEP)

JawaPos.com - PT Pertamina Internasional EP (PIEP) mencatat produksi minyak dan gas bumi setara minyak (MBOEPD) sebesar 212,8 ribu barel setara minyak per hari sepanjang 2025. Capaian tersebut melampaui target Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) yang ditetapkan sebesar 197,70 MBOEPD atau mencapai 108 persen dari target.

Kinerja tersebut menjadi salah satu sorotan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) Tahun Buku 2025 yang digelar di Jakarta, Jumat (5/6). Produksi migas yang melampaui target dinilai menjadi kontribusi nyata PIEP dalam memperkuat ketahanan dan keamanan energi nasional di tengah ketidakpastian geopolitik global.

Sepanjang 2025, PIEP juga membukukan capaian Key Performance Indicator (KPI) sebesar 109,13 persen, melampaui target yang telah ditetapkan. Kinerja tersebut mencerminkan efektivitas strategi operasional perusahaan dalam mengelola portofolio aset internasional yang tersebar di 10 negara dan empat benua.

Dari sisi operasional, produksi minyak tercatat mencapai 108 persen di atas target RKAP, ditopang oleh kinerja optimal aset di Irak dan sejumlah aset internasional lainnya. Sementara itu, produksi gas juga melampaui target dengan realisasi mencapai 107 persen dari RKAP.

Direktur Utama PIEP Syamsu Yudha mengatakan, capaian tersebut menunjukkan kesiapan perusahaan dalam menghadapi berbagai tantangan global sekaligus menjaga kontribusi terhadap pasokan energi nasional.

“Kinerja 2025 menjadi bukti bahwa kami berada pada jalur yang tepat untuk melangkah lebih jauh dan berkontribusi lebih besar bagi energi nasional. PIEP akan terus memperkuat fondasi operasional dan melakukan berbagai inovasi untuk menghadapi dinamika geopolitik,” ujarnya, Jumat (5/6).

Selain mencatat pertumbuhan produksi, PIEP juga memperkuat penerapan tata kelola perusahaan. Hal itu tercermin dari perolehan skor Good Corporate Governance (GCG) sebesar 87,102 dengan kategori sangat baik.