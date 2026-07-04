RUEN 2026-2035 Masuk Tahap Uji Publik, akan Ditetapkan dalam Bentuk Perpres September

JawaPos.com - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menargetkan penyusunan Rencana Umum Energi Nasional (RUEN) 2026–2035 rampung pada September 2026 setelah melalui uji publik di sejumlah daerah.

Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM Ahmad Erani Yustika mengatakan, penyusunan RUEN saat ini memasuki tahap uji publik untuk menjaring masukan dari pemangku kepentingan dan masyarakat.

"Sekarang kita lagi uji publik di beberapa provinsi. Yang sudah di Semarang. Mungkin pekan depan itu ke Papua," kata Erani dikutip Sabtu (4/7).

Ia mengatakan, uji publik tersebut dilakukan di sekitar enam lokasi agar penyusunan dokumen perencanaan energi nasional tersebut mendapat partisipasi publik.

"Ini kan sudah mulai keliling-keliling untuk uji publik supaya ada partisipasi publik, mereka memberikan masukan," ujarnya.

Ia menyampaikan, RUEN ditargetkan selesai pada September 2026 karena penyusunannya harus mengikuti jangka waktu selambatnya satu tahun setelah terbitnya Kebijakan Energi Nasional (KEN).

"RUEN itu kita harapkan bulan September. Kan (RUEN rampung) maksimal setahun setelah KEN. (Kebijakan) Energi Nasional-nya itu Oktober tahun lalu, sehingga yang sekarang ya kalau bisa September lah sudah selesai," ucap Erani.

Ia menambahkan RUEN nantinya akan ditetapkan dalam bentuk peraturan presiden. Kementerian ESDM sebelumnya telah memulai penyusunan RUEN 2026–2035 melalui pertemuan awal yang melibatkan kementerian, lembaga, dan pemangku kepentingan sektor energi sejak April 2026.

RUEN disusun sebagai dokumen perencanaan strategis untuk memetakan kebutuhan dan penyediaan energi nasional dalam 10 tahun ke depan.