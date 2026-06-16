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Djati Waluyo
Selasa, 16 Juni 2026 | 20.45 WIB

Menkeu Purbaya Optimistis Gencatan Senjata AS-Iran Kurangi Tekanan Subsidi Energi

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa (kiri) didampingi Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara (kanan) memberikan paparan pada konferensi pers APBN KiTa di Jakarta, Jumat (5/6/2026). (Salman Toyibi/Jawa Pos) - Image

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa (kiri) didampingi Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara (kanan) memberikan paparan pada konferensi pers APBN KiTa di Jakarta, Jumat (5/6/2026). (Salman Toyibi/Jawa Pos)

JawaPos.com - Menteri Keuangan (Menkeu), Purbaya Yudhi Sadewa, mengatakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) mendapatkan angin segar setelah meredanya konflik antara Amerika Serikat (AS) dan Iran.

Menurutnya, redanya tensi yang terjadi sejak Februari 2026 di Timur Tengah akan menekan kebutuhan subsidi energi di Indonesia. Hal tersebut dapat terjadi karena harga minyak mentah dunia melemah mendekati asumsi APBN 2026.

“Nah harusnya gitu kan,” ujar Purbaya kepada awak media di Jakarta, Senin (15/6).

Adapun, dengan kondisi tersebut akan membuka ruang fiskal yang lebih besar bagi pemerintah untuk membiayai program prioritas Presiden Prabowo Subianto lainya.

“kemarin sebagian anggaran sudah kita sisihkan untuk subsidi.Sehingga akan jauh berkurang ada ruang untuk memberi pembiayaan program-program lain yang dianggap penting oleh presiden,” ujarnya.

Meski begitu, Purbaya belum akan mengambil keputusan untuk menyikapi kondisi geopolitik global. Ia memastikan, pemerintah saat ini akan terus mencermati kondisi global yang akan berdampak terhadap perekonomian Indonesia.

“Jadi kita liat seperti apa dan baru kita adjust,” ungkapnya.

Sebagaimana diketahui, Amerika Serikat (AS) dan Iran mencapai kesepakatan awal pada Senin (15/6) dini hari untuk memperpanjang gencatan senjata yang masih rapuh sekaligus membuka kembali Selat Hormuz, jalur strategis utama perdagangan energi global.

Kesepakatan ini akan mulai diimplementasikan setelah penandatanganan resmi pada Jumat di Swiss dengan mediasi Pakistan.

Editor: Estu Suryowati
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