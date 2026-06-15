Bahlil Usul Penambahan Kuota BBM Subsidi pada APBN 2027

JawaPos.com - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), mengajukan penambahan kuota bahan bakar minyak (BBM) dalam pagu Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2027.

Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, mengusulkan alokasi volume BBM subsidi pada asumsi dasar sektor ESDM dalam RAPBN 2027 sebesar 19,34 juta hingga 19,56 juta kiloliter (KL). Angka tersebut naik jika dibandingkan dengan subsidi yang ditetapkan pada 2026 sebesar 18,92 juta KL.

“Volume BBM bersubsidi itu di 2026 sekitar 19,14 (juta KL), namun di 2027 kita alokasikan di angka 19,34 hingga 19,56 (juta KL),” ujar Bahlil dalam rapat kerja dengan Komisi XII DPR RI, Senin (15/6).

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Peningkatan alokasi BBM subsidi pada 2027 berasal dari naiknya alokasi volume solar bersubsidi naik dari yang semula 18,64 juta kiloliter (KL) pada 2026 menjadi 18,80 juta–19 juta KL pada 2027.

Bahlil juga mengusulkan agar volume minyak tanah bersubsidi meningkat dari yang semula dialokasikan sebesar 0,53 juta KL dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026, menjadi 0,543 juta KL–0,561 juta KL.

Adapun, realisasi penyaluran solar bersubsidi hingga Mei 2026 berada di angka 7,77 juta KL. Sedangkan realisasi penyaluran minyak tanah bersubsidi hingga Mei 2026 berada di angka 0,21 juta KL.

Sedangkan, untuk volume liquefied petroleum gas (LPG) pemerintah mengajukan alokasi di angka 8 juta metrik ton pada RAPBN 2027. Bahlil mengatakan, realisasi penyaluran LPG bersubsidi, Kementerian ESDM mencatat telah tersalurkan sebesar 3,56 juta metrik ton hingga Mei 2026.